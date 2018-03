Vereine Landesehrennadel für Hubert Kneißle

Öpfingen / Renate Emmenlauer

„Die Sportgemeinschaft Öpfingen kann sich glücklich schätzen, so ein Zugpferd zu haben. Ein Mensch, der sich mit Leidenschaft, Idealismus und großer Freude für die Gesellschaft einsetzt. Ein richtiger Glücksfall“, sagte der Öpfinger Bürgermeister bei der Verleihung der Landesehrennadel an Hubert Kneißle. Andreas Braun verwies auf das vielfältige weitere Engagement des SG-Vorsitzenden, etwa auch als langjähriger Gemeinderat. Anhaltender Beifall der anwesenden Mitglieder im vollbesetzten Sportheim begleitete die Ehrung im Rahmen der Hauptversammlung des Vereins. Nach 21 Jahren hat Kneißle sein Amt als Vorsitzender der SG abgegeben. Ein Nachfolger ist nicht in Sicht.

Kneißle, sichtlich bewegt über die hochkarätige Auszeichnung, meinte bescheiden: „Ich habe meine Aufgabe bei der SG Öpfingen auch deshalb meistern können, weil der Verein hinter mir gestanden ist.“ Bezug nehmend auf die Ansprache des Ehrenvorsitzenden Herbert Nertinger, der in seinem Rückblick das Aus des einst legendären Wasserfestes angesprochen hatte, sagte Kneißle, auch er blicke mit Wehmut zurück. Der Sportlerchef versicherte: „Ich werde die Sportgemeinschaft weiter unterstützen. Ich bleibe dabei.“ Kneißle hatte von 1995 bis 2011 parallell zum Vorsitz die Stadionzeitung herausgegeben, von 1991 bis 1997 war er Vize-Chef, davor zwei Jahre Schriftführer und von 1996 bis 1997 in Doppelfunktion Kassierer.

Carsten Schiemenz als Vorsitzender Administration leitet nun kommissarisch den Verein. Michael Kleck ist neuer Vorsitzender Abteilungskoordination. Joachim Zimmermann bleibt Kassierer, Carsten Rechsteiner Schriftführer (ausführlicher Bericht folgt).