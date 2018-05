Weltkulturerbe Land prüft Stelle für den Hohlen Fels

Schelklingen / Bernhard Raidt

Eine Delegation aus Schelklingen hat im Wirtschaftsministerium über eine bessere Betreuung für den Hohlen Fels gesprochen. Offenbar prüft das Land jetzt die Teilfinanzierung einer Vollzeitstelle.

Beinahe ein Jahr ist es her, dass der Hohle Fels in Schelklingen zum Weltkulturerbe der Menschheit ernannt worden ist. Jetzt werden Schritte unternommen, um das Welterbe besser zu betreuen.

Eine Delegation aus Schelklingenhat das Gespräch mit Verantwortlichen des Landes in Stuttgart gesucht. Ziel: Eine bessere Unterstützung für die Helfer, die sich ehrenamtlich um den Hohlen Fels kümmern. So setzt sich etwa Reiner Blumentritt, der Vorsitzende der Museumsgesellschaft, unermüdlich für die Grabungen und die Präsentation der Fundstätte ein.

Bereit zur Prüfung

Diskutiert wurde laut einer Mitteilung des CDU-Abgeordneten Manuel Hagel die Möglichkeit, der Stadt Schelklingen eine zusätzliche Vollzeitstelle für die Betreuung des Weltkulturerbes zu verschaffen. Die Bereitschaft, eine Lösung zu finden, sei auf beiden Seiten zu spüren gewesen, heißt es in der Mitteilung. „Es war ein sehr gutes Gespräch“, bestätigt CDU-Stadtrat Heinz Zeiher. Laut Pressemitteilung ist die Landesregierung nun bereit, die Teilfinanzierung einer Vollzeitstelle zu prüfen. „Die Aufgabe liegt nun bei uns, die entsprechenden Voraussetzungen dafür zu schaffen“, sagt Zeiher.

Allerdings sind noch viele Fragen offen. Schelklingens Bürgermeister Ulrich Ruckh, der bei dem Gespräch nicht dabei war, äußerte sich gestern zurückhaltend – er müsse zuerst Details wissen. Die Stadt Schelklingen plant derzeit, ihre Tourismusförderung auszubauen. Eine halbe Stelle ist dafür im Haushalt vorgesehen. Momentan wird die Ausschreibung vorbereitet, nach Pfingsten soll eine geeignete Tourismus-Fachfrau oder ein Fachmann gefunden werden. Sitz des neuen Schelklinger Tourismusbüros soll im Erdgeschoss des ehemaligen Notariats sein – ein Stockwerk darüber hat, wie berichtet, vor kurzem der Geopark Schwäbische Alb seine Geschäftsstelle eröffnet. Beide – Tourismusbüro und Geopark-Geschäftsstelle – könnten voneinander profitieren. Eine spannende Frage ist nun, wie die neue Vollzeitstelle, die in Stuttgart Thema war, in dieses Konzept eingebaut werden soll. Für die Tourismusförderung in Schelklingen wird das Land nicht zahlen. Vorstellbar ist eher, dass es sich um eine Stelle für eine Wissenschaftlerin handelt, die für die Denkmalpflege konstant die Arbeiten am Hohlen Fels betreut. Bisher sind die Wissenschaftler lediglich für einige Wochen im Sommer zu Grabungen in der Höhle.

Weitere Klärungen

Näheres war gestern aber dazu nicht zu erfahren – zu viel ist offenbar auch noch in der Schwebe. „Es handelt sich bei den genannten Punkten um erste Überlegungen, die weiterer Klärungen bedürfen“, antwortet Dr. Arndt Oschmann vom Wirtschaftsministerium nur kurz auf die Anfrage, wie das alles im Detail aussehen soll.

Schelklingens Bürgermeister Ruckh zeigt sich allerdings für alle Vorschläge offen: „Sollte es eine feste Stelle für den Hohlen Fels in Schelklingen geben, werden wir passende Räume dafür finden.“ Vorstellbar sei etwa Platz im Stadtmuseum.

Ganz unabhängig davon laufen offenbar die Planungen für die Geschäftsstelle Weltkultursprung, die beim Landratsamt in Ulm angesiedelt werden soll. Am Montag ist diese Geschäftsstelle Thema im Kreistag.