Thomas Sontheimer sprach während der Sitzung des Ehinger Gemeinderats ein Lärmproblem an, das sich aus seiner Sicht in der Münsinger Straße und in der Adolffstraße abspielt. Vorrangig in den Abendstunden zwischen 17 und 20 Uhr würden die Straßen von sogenannten „Autoposern“ regelrecht he...