Ein Geschwindigkeitssensor steht am 18.09.2014 während des sogenannten Blitz-Marathons an der Bundesstraße 27 bei Thüngersheim (Bayern). Bundesweit beteiligen sich Polizeibeamte an der 24 Stunden dauernden Aktion. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++,Blitzer Radar Radarfalle Geschwindigkeitsmessung Tempolimit © Foto: DPA dpa