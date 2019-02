Infotag Längenfeldschule stellt sich vor

Ehingen / swp

Die Gemeinschaftsschule im Längenfeld veranstaltet am Samstag, 16. Feburar, einen Tag der offenen Tür. Im kommenden Schuljahr wird bereits der sechste Durchgang in der Gemeinschaftsschule starten. Die Schule habe dabei viele positive Erfahrungen gemacht, teilt Schulleiter Max Weber mit. Der Tag der offen Schule beginnt um 10 Uhr mit einer Kurzpräsentation für Eltern in der neuen Mensa. Im Anschluss besteht für Eltern und ihre Kinder die Möglichkeit, sich an den Info-Stationen im Gespräch mit den Lehrern zu informieren und mögliche Fragen zu klären. Für Schüler ist ein separates Programm vorgesehen: Von 10 Uhr an gibt es eine Schülerpräsentation.

Die Info-Stationen können von 11 Uhr an besucht werden. Die Mediathek DiLer (Digitale Lern- und Kommunikationsplattform) ist im Ganztagsgebäude im Obergeschoss untergebracht. Um Lerncoaching geht es im Erdgeschoss beim Schülertreff. Im Aktivraum und Kunstatelier werden die Profil-Bereiche Sport, Kunst und Musik vorgestellt. Im Schulgebäude sind ebenfalls Info-Stationen zu finden: Im Technik-Raum und in der Küche (Erdgeschoss) gibt es Mitmach-Aktionen in den Bereichen Biologie, Naturphänomene und Technik. An den Stehtischen im Foyer berichten Eltern.

In den Lernateliers 1 und 2 können Besucher sehen, wie vor Ort gearbeitet wird. Im Flurbereich werden die verschiedene Niveaustufen der Gemeinschaftsschule vorgestellt. Auch die Leistungsmessung, die Lernzeit, sowie Französisch als zweite Fremdsprache sind Thema (alles im Flurbereich vor Lernatelier). Im Physikraum werden Versuche in Physik und Chemie gemacht.

Info Mehr unter www.laengenfeldschule.de