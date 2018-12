Jubiläum Kurt Grabietz feiert 90. Geburtstag

Gamerschwang / CHRISTINA KIRSCH

Heute wird Kurt Grabietz 90 Jahre alt. „Ich habe ein paar Dokumente vorbereitet“, sagt der Gamerschwanger gestern. Auf dem Wohnzimmertisch liegt ein Stapel mit Heften, Ordnern und in Leder gebundenen Büchern. Obenauf die Geburtsurkunde. „Können Sie Sütterlin lesen?“, fragt der Senior vorsichtshalber, bevor er ein Dokument nach dem anderen aufschlägt. Heraus fallen Visitenkarten von DDR-Firmen, Zeugnisse, kopierte Beurteilungen, eine Heiratsurkunde und Fotos. Ein ganzes, langes Leben dokumentiert sich in diesem Papierstapel. Und das ist bei weitem nicht alles, was der agile Senior zu bieten hat. „Dort steht noch viel mehr“, sagt er und zeigt auf das Regal mit Leitz-Ordnern.

An der Wand neben der Küche hängen viele Bilder von Hochzeiten, Kindern und Enkeln – und bevor sich ein Besucher das alles angeschaut hat, wirft Kurt Grabietz schon den Computer an und holt gescannte Zeitungsausschnitte von familiären Ereignissen hervor. „Schauen Sie sich das mal an“, sagt er. Ein Besucher hat Mühe, die vielen Lebensfäden, die sich durch Oberschlesien, den Krieg, den Bergbau und die Übersiedlung nach der Wende ziehen, zu einem ordentlichen Strang zu knüpfen. „Da müssen Sie jetzt durch“, lacht der älteste Sohn Andreas, der gelegentlich ordnend eingreift. Denn Kurt Grabietz würde bis zum Abend erzählen und alle Seitenlinien der Familie würdigen. „So ist er halt, der Vater“, sagt Andreas Grabietz und lächelt.

Also von vorne: Kurt Grabietz ist in Hindenburg, dem heutigen Zabrze, in Oberschlesien geboren. Die Eltern waren Bergleute und ihr einziges Kind Kurt besuchte das Technikum der Stadt. Dann kam der Krieg und der 17-Jährige wurde zum Arbeitsdienst verpflichtet, den er in Augsburg ableistete. Dort nahmen ihn die Engländer in Gefangenschaft. „Ich bin nach dem Krieg zurück nach Oberschlesien, um meine Eltern zu versorgen“, berichtet er. Der Senior arbeitete zunächst auch im Bergwerk als Schlepper, später wurde er Magazinverwalter in einer anderen Firma. Er heiratete seine Frau Margot und das Ehepaar bekam mit Andreas, Christian und Waldemar drei Söhne. 1968 siedelte die Familie nach Leipzig über. „Alle meine drei Jungs haben studiert und sind etwas geworden“, freut sich der Gamerschwanger. Von 1968 bis zur Wende arbeitete er in einer Raffinerie in Böhlen; 1992 bezog das Ehepaar eine große Wohnung in Gamerschwang. Leider erkrankte Margot Gabietz und ihr Mann pflegte sie 14 Jahre lang bis zu ihrem Tod.

Im Wohnzimmer von Kurt Grabietz erinnern nicht nur Dokumente und Fotos an eine verwinkelte Biographie, sondern auch erzgebirgliche Holzpyramiden und ein bunter Nussknacker an die alte Heimat. Auch sein Hobby stammt von dort. Der Schlesier sägte Schwippbögen mit Bergwerks- und Weihnachtsmotiven aus, die zur Weihnachtszeit auf der Fensterbank leuchten.

Fünf Enkel und drei Urenkel werden heute gratulieren. Und bestimmt wird dieses Ereignis dokumentiert und kommt ebenfalls auf den Dokumentenstapel.