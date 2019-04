Der Künstler Robert Schad stellt auch in Ehingen eine Skulptur auf. Sie soll Menschen in die Marie-Curie-Straße locken.

Besonders viele Passanten kommen bislang an der Marie-Curie-Straße 4 in Ehingen nicht vorbei, was daran liegen könnte, dass die Straße oberhalb des neuen Liebherr-Parkplatzes in einer Sackgasse mündet. „Egal“, sagt der Künstler Robert Schad, der am Mittwoch dort mit mehreren Bauhofmitarbeitern und Helfern sein Kunstwerk „Marrak“ aufgestellt hat. „Die Skulptur bringt die Leute her.“ Am Mittwoch zumindest hatten die Liebherr-Mitarbeiter, die zum Parkplatz liefen, einen guten Blick auf das Kunstwerk, das in die Höhe ragt, ein bisschen so, wie die Liebherr-Krane nebenan. „Wenn man das so sieht, da bekommt man kalte Füße“, sagt Schad, als die Skulptur vor dem Kran-Panorama nach anderthalb Stunden steht.

Standort bewusst ausgesucht

Der Standort ist kein Zufall, der Künstler hat ihn ausgesucht. Oberschwaben sei mehr als Klöster, er wolle auch die Industrie zeigen, sagt Schad. „Krane sind für mich die Welt.“ Seine Skulptur, 3,5 Tonnen schwer und erst vor kurzem in Portugal gefertigt und von dort via Sattelzug nach Ehingen transportiert, solle einen „Dialog“ mit den Kranen im Hintergrund führen. „Wo meine Skulpturen auftauchen, ist ein Ort, den ich für wichtig empfinde“, sagt Schad, der von einer Verbindung seiner Kunstwerke untereinander spricht, vergleichbar wie bei Pilzen, die im Untergrund über ein Netzwerk verbunden sind. In ganz Oberschwaben werden bis Ende kommender Woche 58 Skulpturen an 38 Orten stehen, am 25. Mai feiert er auf dem Bussen – „Oberschwabens heiliger Berg“ – Vernissage. In Oberdischingen wurde eine Skulptur aufgebaut, auf dem Gelände der Galerie Schrade in Mochental wurde am Mittwoch ebenfalls eine aufgestellt.

Ein gutes Jahr wird die Skulptur in Ehingen stehen bleiben, sagt Schad, der mit Marion Greiner-Nitschke, Leiterin des Kulturamts, den Aufbau der Skulptur verfolgte.

