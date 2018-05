Handel Kunsthandwerk in der Baumschule

Oberdischingen / Renate Emmenlauer

Unter dem Motto „Rendezvous im Mai – Pflanzenwelt trifft Kunsthandwerk“ lädt die Baumschule Schmid in Oberdischingen am Wochenende auf dem Betriebsareal zum Flanieren, Schauen und Genießen ein. Der Auftakt gestern am späten Vormittag war gut besucht. In der Baumschule waren noch mehr als ein Dutzend regionaler Aussteller vor Ort. Ihr Angebot in der großen Maschinenhalle und im Außenbereich reicht von Stein-, Metall- und Holzkunst über Töpferarbeiten für den Garten sowie Filzmode, Papierschmuck, künstlerischen Grußkarten bis hin zu Köstlichkeiten aus der Natur, „Bienchens bestes Produkt“ oder auch Gärtnerseife. Kulinarische Genüsse sowie Livemusik rundeten die Veranstaltung ab. Chefin Sabine Schmid war zufrieden mit der Besucherresonanz gestern. Mit der Veranstaltung habe man quasi die Neugestaltung des Ladens gefeiert.

Wie berichtet hatte Ursula Ruß im Januar ihr Floristikgeschäft „Die Blume“ geschlossen. „Wir haben uns lange überlegt, was wir mit dem Raum anfangen sollen. Jetzt soll hier anstelle Schnittblumen die Pflanzenwelt auf Kunsthandwerk treffen“, sagt Sabine Schmid. Ihre Kunden könnten bald noch mehr Schönes im Geschäft finden.

Info Heute, Samstag, ist die Aus-

stellung von 11 bis 18 Uhr geöffnet.