Jubiläum Kunst zum Vereinsjubiläum

Christa Krom hat ihre alten Tennisschläger wieder ausgegraben und probeweise mit Rohwolle umflochten. „Vielleicht spannen wir im Park zwischen den Bäumen ein Netz und lassen die Tennisschläger und Bälle von den Bäumen baumeln“, phantasiert Marianne Wurst, bei der die Kunstaktion zum 90-jährigen Bestehen des Sportvereins Oberdischingen zusammenläuft.

Viele sind dabei

In Oberdischingen wird schon fleißig überlegt, was man im Park am Kanzleigebäude künstlerisch inszenieren könnte. „Es soll sich entlang des Themas Sport hangeln und alle können mitmachen“, sagt Marianne Wurst, die für den künstlerischen Part verantwortlich ist. Kindergärten, Schule, Altenheim und Bürger sind mit in die Aktion eingebunden.

So wickeln die Damen im Altenheim bereits Pompons in den Vereinsfarben Rot-Weiß, die bei der Ausstellung in irgendeiner Weise Verwendung finden werden. Im Gespräch sind Verfremdungen und Umgestaltungen von Boxsäcken, Arbeiten mit Bällen Seilen, Toren oder Reifen. Überdimensionierte Schienbeinschoner sind genauso im Gespräch wie bepflanzte Kickschuhe.

Die Oberdischinger sind aufgefordert, ihre Dachböden und Keller nach geeignetem Material zu durchforsten und ihre noch unausgegorenen Ideen bei einem Infoabend im Oberdischinger Sportheim beizutragen. Der Oberdischinger Textilkünstlerin Marianne Wurst schweben verschiedene Arbeitsgruppen wie ein Keramik- und eine Holzgruppe vor. „Man kann auch viel aus Schrott machen“, sagt sie.

Schon vor Monaten ist ein umhäkeltes Fahrrad bei Ingrid Hausmann entstanden. Vielleicht darf es auch mit in den Park oder dient als Ideengeber. Petra Ostertag von der Turnabteilung freut sich, dass auch Brunnen, Hecken, Gartenlaube und Pavillon mit einbezogen werden können. „Da könnte man etwas mit Lichttechnik und Bewegungsmeldern veranstalten“, spricht Marianne Wurst die technikaffinen Bastler an.

Die Aktion ‚Kunst im Park‘ ist eine Veranstaltung des SVO und Monika Wick hat die Projektleitung inne. Wer gerne mitmachen möchte, Geräte und Ideen beisteuern kann, soll sich bei Marianne Wurst unter Telefon (07305) 919297 melden oder eine E-Mail an marianne.wurst@t-online.de schreiben. Die erste Vorbesprechung der Aktion findet am 28. März um 19 Uhr im Oberdischinger Sportheim statt.