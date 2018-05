Kultur Kulturnacht mit Poetry, Biografie, Geologie

Next

Im Dachgeschoss des Museums gab es Einblick in die von Winfried Hanold und Gerhard Steeb neu organisierte geologische Sammlung. © Foto: Christina Kirsch

Ehingen / Christina Kirsch

Zwei unterschiedliche Institutionen ergänzten sich an der Museumsnacht vortrefflich und boten neben Unterhaltung auch Wissenswertes.

Was tun, wenn ein Gott wie Apoll seine Hormone nicht mehr in Griff hat? Dann macht man am besten ein Gedicht daraus. Vertreter einer neuen Form der Gedichte sind die Poetry Slammer, die meist sehr rasant ein Ereignis aufgreifen und mit allerlei Wortspielen zur Sprache bringen. In der Museumsnacht hatten die Besucher der Städtischen Galerie die Gelegenheit, einen Meister seines Fachs zu erleben.

Der Esslinger Marius Loy wurde erst vor ein paar Tagen bei den Baden-Württembergischen Meisterschaften im Poetry Slam Vizemeister und inszenierte unter anderem die Geschichte von Kassandra, die den Fall von Troja voraussagte. Ja, griechische Mythologie, das sei schon ein Spezialfall, meinte der 26-Jährige in seinem Vortrag und gab der Mythologie einen skurrilen Anstrich. Kassandra schimpfte mit Apoll, dass er ihr die Sehergabe gegeben hatte.

Zu Beginn seiner Performance klärte der Wortkünstler das Publikum über die Regeln des Poetry Slam auf. Ein Vortrag darf maximal sechs Minuten dauern und muss selbst geschrieben sein. Es sind keine Kostüme, keine Musikinstrumente und keine Requisiten erlaubt. Deshalb bediente sich der Poetry Slammer der Gestik und Mimik, um das Gesagte zu unterstreichen. Das Gleichgewicht der Kräfte im Götterhimmel tarierte er mit den Händen aus und zeichnete auch das „Mauern bauen um dahinter zu versauern“ mit den Händen nach. Die Schlussfolgerung eines anderen Gedichts, in dem es um ein Interview mit dem Slammer ging, lautete „Der Grundstein der Künste ist stets auch Beschiss“. Eine über dem Open-Air-Interview kreisende Taube schien mit ihrem zielgerichteten Abwurf den Reibekäse auf dem Teller des Interviewten zu bedrohen und damit das Interview zu sprengen.

Es gebe etwa 250 aktive Reisepoeten, meinte der Slammer im Gespräch nach der Performance. Der Anteil der dichtenden Frauen ist mit rund 30 Prozent erst noch im Kommen. Dafür ist der Anteil der Frauen im Publikum bei rund 70 Prozent, was auch in der Galerie in etwa zutraf.

Gut besucht war in der Museumsnacht auch das Museum, in dem über drei Stockwerke Führungen, Vorträge und Vorführungen geboten wurden. Johannes Lang referierte über die Familie der Winckelhofer, deren Epitaphe im nördlichen Seitenschiff der Stadtpfarrkiche St. Blasius zu sehen sind. Mit seiner akribischen Recherche führte Johannes Lang die verschiedenen Nachkommen der Familie zusammen. So war der 1480 verstorbene Jodokus der erste bürgerliche Abt im Kloster Lorch. Zuvor waren das immer Adelige gewesen.

Waltraud Steeb zeigte die Kunst des Klöppelns und Franz Romer erläuterte die Tiersammlung der Bankiersfamilie Kaulla. Im Dachgeschoss gab es Einblick in die neu organisierte geologische Sammlung. Winfried Hanold und Gerhard Steeb haben es sich zur Aufgabe gemacht, die geologische Sammlung, die durch die verschiedenen Umzüge des Museums etwas gelitten hat, wieder zu ordnen und auch nachvollziehbar in Dateien einzupflegen. Im Archiv tauchte eine etwa 2,50 Meter lange Zeichnung von Eugen Gaus auf. Der Ehinger entdeckte vor 1889 das Zementmergelvorkommen im Blauen Steinbruch. Die Museumsnachtbesucher konnten das an Weihnachten 1889 gezeichnete „Geognostische Profil des Wasserableitungsgrabens des Cementbruches“ einsehen und auch die verschiedenen Gesteinsproben betrachten.

Wer seinen Wissensdurst gestillt hatte, ließ sich im Foyer von Drehorgelspieler Josef Mantz unterhalten und durfte dazu singen.