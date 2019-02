CDU-Stadtverband Munderkingen Kuhm jetzt CDU-Vorsitzender

Munderkingen / Andreas Hacker

Mit der Hauptversammlung des Stadtverbands endet die führungslose Zeit. Zwei junge Beisitzer kommen neu in den Vorstand.

Der CDU-Stadtverband Munderkingen hat wieder einen vollständigen Vorstand. Bei der Hauptversammlung am Dienstagabend im Café Knebel wählten die anwesenden 17 der etwas mehr als 60 Mitglieder einstimmig Peter Kuhm zum neuen Vorsitzenden. Der 56-jährige Einzelhandelskaufmann, der seit 2014 auch im Gemeinderat sitzt, hatte die Munderkinger CDU seit der Hauptversammlung im November 2017 als Schatzmeister mit dem verbliebenen Rumpf-Team über die Zeit gebracht und freut sich jetzt, dass es gelungen ist, auch die weiteren Vorstandsposten zu besetzen. Stellvertreter ist Ernst Fundel, neuer Schatzmeister Florian Stöhr. Matthias Fiseli bleibt Schriftführer, zu den in Amt bestätigten Beisitzern Dr. Michael Lohner, Rosa Nisch, Erwin Stöhr und Ludwig Walter kommen mit Philipp Lindner (19) und Alexander Rummel (20) zwei junge Mitglieder neu in den Vorstand.

Suche nach einem Team

Kuhm ging in seinem Bericht über die vergangenen knapp eineinhalb Jahre nochmals kurz zurück bis zur bis dahin letzten Hauptversammlung des CDU-Stadtverbands, bei der es nicht gelungen war, Nachfolger für die Vorsitzenden Waldemar Schalt und Wolfgang Walk zu finden, die die Munderkinger CDU nach dem Tod von Josef Ott fünf Jahre lang geführt hatten. Man habe deshalb die laufenden Geschäfte auf den Kreisverband übertragen, sagte Kuhm, und die Zeit bis heute vor allem dazu genutzt, jemanden zu finden, „der den Karren wieder zieht“. Mitte 2018 war dann klar, dass Kuhm selbst bereit ist, den Vorsitz zu übernehmen, aber nur, wenn es gelinge, auch noch das Team zu vervollständigen. Mit Hilfe von Schalt, Lohner und dem CDU- Landtagsabgeordneten Manuel Hagel habe das dann geklappt.

„So ein neuer Vorstand muss aus dem Stadtverband kommen“, sagte CDU-Kreisgeschäftsführer Thomas Schweizer, „das lässt sich nicht von außen herstellen.“ Schweizer reagierte damit auf Kuhms zuvor geäußerte Kritik, der Kreisverband sei in dieser Sache leider etwas untätig geblieben und habe erst auf einen gewissen Druck reagiert. Das waren aber die einzigen kritischen Untertöne an diesem Abend. „Jetzt können wir nach vorne marschieren“, sagte der einstimmig gewählte neue Vorsitzende auch mit Blick auf die Kommunalwahlen am 26. Mai. Ihre Kandidaten und Kandidatinnen für Gemeinderat und Kreistag nominiert die CDU am 26. Februar um 19.30 Uhr im Gasthaus Rössle.

Erleichtert zeigte sich auch Michael Lohner in seinem Grußwort als Bürgermeister, hatte er doch nur wenige Tage zuvor beim Handels- und Gewerbeverein Munderkingen miterleben müssen, wie ein anderer Ortsverband mangels Bewerber für den Vorsitz zumindest vorerst führungslos geworden ist. Lohner sieht im CDU-Stadtverband etwas grundsätzlich Wesentliches auch im Hinblick auf eine funktionsfähige parlamentarische Demokratie. Es sei klare Aufgabe auch der Parteien vor Ort, dazu einen Beitrag zu leisten. „Die CDU muss sich anstrengen“, sagte Lohner, der mit Sorge beobachtet, wie das Ansehen der Parteien schwindet. Bei der Hauptversammlung aber überwog die Hoffnung, nicht zuletzt genährt durch die Bereitschaft der jungen Mitglieder Rummel und Lindner, im Vorstand mitzuarbeiten.

Auch Lohners Amtsvorgänger Bruno Schmid, im CDU-Stadtverband mit Markus Mussotter als Kassenprüfer engagiert, wurde grundsätzlich und mahnte mit Zitaten aus einem Leitartikel der SÜDWEST PRESSE, dass es an der Zeit sei, der „Event-Demokratie“ Einhalt zu gebieten: „Es braucht auch Menschen, die sich jeden Tag für eine demokratische Gesellschaft stark machen, die Basisarbeit leisten, Alternativen aufzeigen und den Alltags-Rassisten die Stirn bieten“, hatte Autor Thomas Block geschrieben und dazu aufgefordert, dass zumindest ein Teil der Event-Demonstranten seine Bindungsangst überwinden und mal beim Ortsverein seiner favorisierten Partei vorbeischauen möge.

40 und 50 Jahre in der Partei

Zu denen, die dort seit langem engagiert sind, gehören die Mitglieder, die bei der Hauptversammlung für 40 und 50 Jahre in der Partei ausgezeichnet wurden. Weil es in der CDU Munderkingen seit der Hauptversammlung im November 2017 keine weiteren Versammlungen gegeben hat, wurden dabei Ehrungen für die Jahre 2017 und 2018 nachgeholt. Seit 40 und mehr Jahren in der CDU sind Gertrud Wimmer, Maria-Theresia Merkle, Horst Jaumann, Albert Merk und Johannes Heckmann, seit mehr als 50 Jahren Dr. Winfried Nuber und Wilhelm Geyer. Geyer, vor 55 Jahren von Ulm nach Munderkingen gezogen, erzählte in einer Anekdote, wie er 1968 zur CDU gekommen war: Sein erkrankter Nachbar Siessegger hatte ihn gebeten, für ihn zu Ludwig Erhard zu gehen, als der frühere Bundeskanzler und damalige CDU-Bundestagsabgeordnete des Wahlkreises Ulm in der Kantine bei Neuweg gesprochen hatte. „Zwei Tage später hat mir Ventur Schöttle den Parteiausweis in die Hand gedrückt.“

Eine weitere, besondere Ehrung wird es in diesem Jahr noch geben, kündigte Schweizer an: für Josef Veser und für 70 Jahre Mitgliedschaft.

