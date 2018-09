Kunst Künstlerin gestaltet eine Wasserhüterin

Untermarchtal / Von Maria Bloching

Aufrechte Frauen und ein wichtiges Lebensgut: die Künstlerin Theresia K. Moosherr fertigt Skulpturen mit einer Botschaft. So wie Mirjam, die derzeit in Untermarchtal entsteht.

Schöner könnte mein Arbeitsplatz nicht sein“, freut sich die Künstlerin Theresia K. Moosherr aus Bad Schussenried. Direkt an der ruhig dahinfließenden Donau, deren Schwingungen sie ganz deutlich wahrnehme, sei sie tätig. Und im Rücken habe sie die Spiritualität des Klosters, auf dessen Grundstück die 41. Wasserhüterin der Künstlerin derzeit entsteht.

Viel ist bisher noch nicht zu sehen. Ein fünf Meter hoher Eschenstamm, fest im Boden verankert. Für die Künstlerin ist es jedes Mal spannend, etwas Neues anzufangen. „Auch jetzt habe ich wieder Schmetterlinge im Bauch“, lacht sie. 40 Wasserhüterinnen hat sie in den vergangenen sieben Jahren aus Baumstämmen herausgesägt, allein zwischen dem Ursprung der Schussen bei Bad Schussenried und der Mündung in den Bodensee bei Eriskirch stehen auf 62 Kilometern insgesamt solcher 24 Wasserhüterinnen.

Aufruf zum Schutz der Natur

Ihre Botschaft ist klar und deutlich: „Wasser für alle ist ein Menschenrecht!“. Moosherr will mit ihren eindrucksvollen und aussagekräftigen Skulpturen dazu aufrufen, die Natur mehr zu schätzen. Sie kritisiert die Ausbeutung und das Verprassen der Ressourcen, ohne dass etwas zurückgegeben wird. Wasser ist für die Künstlerin weiblich, weil sie Frauen als Bewahrerinnen der Schöpfung sieht, die Leben entstehen lassen. Und Wasser selbst sei Ursprung allen Lebens: vielfältig und in vielen Formen und Zuständen vorhanden.

Bisher tragen alle Wasserhüterinnen Namen aus der Bibel. Maria Magdalena hat es ihr besonders angetan – nicht nur als Wasserhüterin, sondern auch in ihrer Malerei, die derzeit im Kloster Untermarchtal in der Ausstellung „Weiberaufstand“ zu sehen ist. Oft werde sie von Männern gefragt, warum ihre Skulpturen keine Busen haben. Darauf hat Moosherr eine klare Antwort: „Weiblichkeit zeigt sich in der Haltung, der aufrechten Standhaftigkeit und der Gesinnung.“

Jetzt also ist Mirjam an der Reihe. „Sie hat für die Freiheit der Menschen gekämpft und diese mit auf ihren Weg genommen“. Bei ihrem Auszug aus Ägypten habe die Prophetin den Freudentanz der Frauen angeführt. In der Bibel ist sie eine bedeutende Persönlichkeit, die in der Befreiungsgeschichte des Volkes Israel eine wichtige Rolle spielt. Außerdem sei sie intelligent und eigenwillig gewesen, sie vertrat ihre religiöse und politische Meinung. Das gefällt Moosherr: „Eine tapfere Frau, die sich nicht von den Gesetzen der männlichen Patriarchen klein machen ließ.“

Das Bild dieser Mirjam hat sie ganz deutlich im Kopf, danach hat sie sich den Baumstamm ausgesucht. Zum ersten Mal arbeitet sie mit Esche. Sie macht sich darauf gefasst, dass ihr beim Gestalten mit der Motorsäge so manche Unwägbarkeiten begegnen werden. „Trotzdem verliere ich mein Ziel nicht aus den Augen. Ich muss mir dann halt einen anderen Weg suchen, wie ich dahin komme.“ Genauso wie im echten Leben.

Moosherr ist ebenfalls eine starke, eigenwillige Frau. Sie hält beim Entstehen ihrer Kunstwerke nicht nur ihre schwere Motorsäge in den Händen, trägt Helm und Schutzbrille und hat eine Schnittschutzhose an – sie denkt nach und lässt ihre Gefühle und Überzeugungen einfließen. „Dann spüre ich das Gewicht meines Arbeitsgerätes nicht mehr“, sagt sie. Bis die Skulptur fertig ist, hat sie noch einige Wochen harte Arbeit vor sich, aber auch Tage, an denen sie nur sitzt und schaut.

Zunächst einmal muss sie die Rinde tiefgreifend abarbeiten – Schicht für Schicht wird der Untergrund mit manchen Überraschungen sichtbar. Erst dann kann sie Linien herausarbeiten und einen abstrahierten Frauenkörper in Stelenform erschaffen, der zum Nachdenken anregen und zu Gesprächen führen soll. „Meine Kunst soll provokativ sein“, wünscht sich die Künstlerin. Sie will einem gefällten Baum mit ihren Skulpturen die Würde zurückgeben und ihn für neue Aufgaben neu definieren.

In einigen Wochen hütet die Mirjam die Donau in Untermarchtal und erinnert an das Bewusstsein für die Pflichten des Menschen gegenüber der Natur. Sie wirkt – herausgearbeitet aus einem Jahrhundert alten Stamm – wie eine Mahnung, dass Wasser als Allgemeingut für Mensch und Natur erhalten bleiben muss.