Glaube Krzysztof Myjak Pfarrer der Gemeinde

Allmendingen / swp

Nicht wie ursprünglich geplant zu Jahresbeginn, sondern mit Wirkung zum 1. April hat Bischof Dr. Gebhard Fürst die polnisch muttersprachliche Gemeinde Jesu Christi Guter Hirte – Parafia Jezusa Chrystusa Dobrego Pasterza – in Allmendingen errichtet. Sie wird mit dem 32-jährigen Krzysztof Myjak (bislang in Würzburg tätig) einen eigenen Pfarrer haben. Die polnische Gemeinde ist der katholischen Kirchengemeinde Mariä Himmelfahrt zugeordnet und gehört damit als vierte Gemeinde zur Seelsorgeeinheit Allmendingen (wir hatten berichtet). Die polnische Gemeinde wird auch einen eigenen Kirchengemeinderat mit zwei Vertretern im Pastoralrat der Seelsorgeeinheit haben. Wohnen wird der Pfarrer in der Ehinger Straße 6, wo bis im vergangenen Frühjahr Maria Leichtle lebte. Die Gottesdienste sollen in der Kleindorfer Kirche gefeiert werden. Da die Gemeinde noch aufgebaut werden muss, seien anfangs nicht sehr viele Besucher zu erwarten. Es seien aber mehr als 4000 polnische Katholiken, die im Raum Ulm, Ehingen und Biberach lebten.