Schmiechen Kritische Stimmen zu neuen Datenschutzbestimmungen

Schmiechen / JOACHIM SCHULTHEISS

Die Narrenzunft Schmiechen traf sich zur Jahreshauptversammlung. Eine Datenschutzordnung und Satzungsänderungen wurden beschlossen.

Für einige Aufregung und Diskussionen sorgte eine Neuregelung zum Datenschutz bei der Narrenzunft Schmiechen. Der Vorsitzende Willi Girner berichtete bei der Hauptversammlung am Samstagabend über die Änderungen. Grundlage ist die neue Datenschutz-Grundverordnung der EU. Sie ist mit 113 Paragraphen in das deutsche Datenschutzgesetz aufgenommen worden. Sie sei selbst für den kleinsten Verein relevant, sagte Girner. Vom 25. Mai an gelten die neuen Bestimmungen. Sie machen es laut Girner nötig, dass in Zukunft jedes Neumitglied zusammen mit dem Aufnahmeantrag eine Einwilligung unterschreibt, die eine Veröffentlichung seiner Daten im Internet erlaubt. Auch die Altmitglieder sollten eine solche Erklärung unterschreiben, appellierte der Vorsitzende. Ansonsten könnten zum Beispiel Bilder aus dem Vereinsleben nicht mehr ohne weiteres auf der Vereins-Homepage oder bei Facebook eingestellt werden.

Kritische Stimmen aus den Reihen der Mitglieder kündigten vereinzelt an, diese Einwilligungserklärung auf keinen Fall unterschreiben zu wollen. Sie zweifelten gar die Rechtsgültigkeit der EU-Verordnung an. Die vom Vorstand der Narrenzunft ausgearbeitete Datenschutzordnung nahmen die Mitglieder dann aber ohne Gegenstimmen an, lediglich zwei enthielten sich der Stimme. Mit ähnlichen Ergebnissen stimmten die Mitglieder auch für die nötig gewordenen Änderungen in der Vereinssatzung und in der Gruppenordnung.

Girner hatte zuvor von einem erfolgreichen Jahr der Narrenzunft berichtet. An Stelle des bisherigen Ausflugs sei etwa ein schönes Sommerfest für die 58 aktiven und 38 passiven Mitglieder sowie die 29 Kinder im Verein veranstaltet worden. Die letzte Fasnet bezeichnete Girner als tollen Erfolg. Besonders bedankte er sich bei den „Stoiböck“ vom Musikverein Schmiechen für die Unterstützung dee Kinderfasnet. Das Sommerfest werde es auch dieses Jahr wieder geben. Die ausgeglichenen Vereinsfinanzen erläuterte Girner anhand des Kassenberichts der abwesenden Kassiererin Marion Schweitzer. Der Kassenstand ging mit 1134 Euro geringfügig zurück. Die Einnahmen haben die Ausgaben im letzten Jahr aber um etwa 1000 Euro überstiegen. Größter Ausgabenposten waren etwa 1000 Euro für interne Feste. Kassenprüferin Ulrike Koch bescheinigte eine ordentliche Kassenführung. Jugendwart René Rapp berichtete vom Zeltlager auf der Lixe in Allmendingen. Der Kinderausflug 2018 findet am 21. Juli statt. Der Antrag von Schriftführer Ralf Mukensturm, aus Kostengründen Nachrichten des Vereins nur noch per E-Mail oder Whats-App zu schicken, nahmen die Mitglieder einstimmig an. Mirijam Starkvom Musikverein Schmiechen leitete die einstimmig erfolgte Entlastung des Narrenzunft-Vorstandes.