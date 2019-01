Ingstetten Brauchtum: Krippenzeit im Wahrzeichen

Ingstetten / Bernhard Raidt

Maria, Josef, das Christkind – in der Feldkapelle auf dem Hasenburren ist wieder die Krippe aufgebaut. Ein Spaziergang dorthin lohnt sich, auch wegen der traumhaften Aussicht an klaren Tagen.

Wer jetzt im Januar einen schönen Spaziergang mit einem möglichen Alpenblick machen möchte, sollte sich die Feldkapelle auf dem Hasenburren nördlich von Ingstetten als Ziel setzen. Es ist der höchste Punkt auf Schelklinger Gemarkung, an klaren Tagen reicht die Aussicht weit ins Land hinein. Immer wieder ist das Glöckchen der Kapelle zu hören – jeder darf die Glocke dort läuten, was vor allem Kinder gerne tun.

Figuren mit Namen der Spender

Jetzt, zur Winterszeit, bietet die Kapelle etwas Besonderes: Josef und Monika Heuschmid vom Kapellen-Förderverein haben mit viel Liebe eine Weihnachtskrippe aufgebaut. Moos und Rinde dienen als Unterlage für die Figuren, in diesem Jahr hat Schreiner Heuschmid einen neuen Stall aus Holz samt Wänden in Stein-Optik gebaut. Vor der Kapelle brennen die Kerzen eines Weihnachtsbaums in der Nacht – und der Baum ist wie die beleuchtete Kapelle in weitem Umkreis zu sehen. Ein schönes Bild. „Ich schaue immer wieder vom Ort her hoch, ob der Baum noch brennt“, sagt Josef Heuschmid. Ingstetten ist einen Kilometer entfernt.

Die Kapelle ist das Wahrzeichen des Ortes – was auch an den wetterfesten Krippenfiguren zu sehen ist. Jede der Figuren ist gespendet, der Namen des Spenders steht auf der Unterseite der Sockel. Etliche aufwendige Figuren mit echten Kleidern hat der ehemalige Ortspfarrer Albert Roth gestiftet. Dem etwa 60 Mitglieder starken Förderverein gehört die Kapelle, die Mitglieder pflegen die kleine Kirche. Josef Heuschmid ist der zweite Vorsitzende des Vereins, Kassierer ist Josef Gaus. Sie schildern beim Vor-Ort-Termin die Geschichte der Kirche: Bei der Flurneuordnung wurden einst zwei ältere Kapellen abgerissen. Die Ingstetter unter ihrem damaligen Ortsvorsteher Josef Hagel überlegten sich, eine neue Kapelle oder einen Kreuzweg zu bauen. Der Ortschaftsrat unterstützte die Idee, Landwirt Matthias Dorm stellte eine Fläche zur Verfügung. Mit vielen Spenden, Zuschüssen und viel Eigenarbeit errichteten die Ingstetter dann die kleine Kirche, 1985 war sie fertig. Geweiht ist sie den Heiligen Hubertus und Wendelin, den Schützern der Jagd und der Tiere. Vor Diebstahl waren die Figuren der beiden Heiligen allerdings nicht geschützt – vor Jahren bog ein Bösewicht das Gitter vor dem Kirchenraum auf und entwendete die Figuren. Sie wurden dann später – allerdings beschädigt – wieder ausfindig gemacht.

Tiere machen Unsinn

Mit Diebstahl und Vandalismus haben die Ingstetter seitdem keine Probleme mehr – mit einer Ausnahme: Tiere machen immer wieder Unsinn. So gräbt ein Tier – Gaus vermutet einen Waschbären – immer wieder das Stromkabel der Kapelle aus und knabbert es an. Und streunende Katzen machen es sich im Stroh der Krippe gemütlich, was manche Figur umstürzen lässt.

Ansonsten ist alles sehr gepflegt und aufgeräumt, übrigens nicht nur im Winter. Im Sommer sorgt Hermine Blankenhorn für Blumenschmuck in der Kapelle. Wer an Tagen mit Föhn-Wetter einen weiten Blick vom Hasenburren bis zur Zugspitze, den Bregenzer Wald oder zur Säntisgruppe machen und die Berge dort genau benennen möchte, erhält übrigens Unterstützung. Die Ortsgruppe des Schwäbischen Albvereins hat eigens eine Tafel bei der Kapelle aufgestellt, auf der die Bergwelt verzeichnet ist. Und auch ein Bänkchen für müde Wanderer steht dort – der Weg zum Ingstetter Wahrzeichen lohnt sich also.

