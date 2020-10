Am Ehinger Bahnhof hat die Polizei am Samstagabend einen 41-Jährigen verhaftet, der verdächtigt wird, am Samstag gegen 14.15 Uhr in einem Waldstück bei Heiligkreuztal (Kreis Biberach) einem 42-Jährigen einen Metallspieß in die Brust gerammt zu haben.Stich im Bereich des HerzensDer Stich lag im...