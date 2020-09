Bis sie Opfer der Messerstiche in Ehingen wurde, hat die 31-jährige Frau noch in einer Asyl­unterkunft im Raum Ehingen gewohnt. Die Frau, die aus dem arabischen Raum stammt, war dort allerdings den meisten Bewohnern, die mit der SÜDWEST PRESSE sprechen, nicht aufgefallen. „Ich habe sie nur an...