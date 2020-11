Die Polizei hat am Mittwoch einen 28-Jährigen vorläufig festgenommen, der für zahlreiche Einbrüche in Ulm und im Alb-Donau-Kreis verantwortlich sein soll. Dies geben Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei in einer gemeinsamen Pressemitteilung bekannt. Bei den Taten soll der 28-Jährige mehrere tausend Euro Bargeld erbeutet und einen Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich angerichtet haben, heißt es in der Mitteilung.

Seit Mitte Juni hatten sich die Einbrüche in Kindergärten und in Pfarrbüros in der Region gehäuft. Auf die Spur des 28-jährigen Ulmers sei die Polizei im Rahmen von intensiven Ermittlungen gekommen, bei der die Kriminalpolizeidirektion Ulm auch eng mit der Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm zusammengearbeitet habe, wie die Polizei berichtet. Am Mittwoch soll sich der Mann erneut an Objekten in Ehingen, Schelklingen und Allmendingen zu schaffen gemacht haben, bevor ihn die Polizei schließlich in der Dunkelheit vorläufig festnahm.

Verdächtiger in Haft

Die zuständige Haftrichterin hat am Donnerstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl erlassen, der Verdächtige befindet sich jetzt in einer Justizvollzugsanstalt in Untersuchungshaft. Möglicherweise soll der Mann auch für weitere Einbrüche im südlichen Baden-Württemberg und in Bayern verantwortlich sein. Ermittlungen der Kriminalpolizei in Ulm sowie in Neu-Ulm dazu dauern an.

Wie berichtet war am Mittwochabend in den Kindergarten St. Maria in Allmendingen eingebrochen worden. Zwei Wochen zuvor hatte es, ebenfalls in der Nacht zum Donnerstag, Einbrüche in einen Kindergarten in Schelklingen und in eine Einrichtung in Blaubeuren gegeben. Dabei waren Türen aufgebrochen worden, der Täter hatte in beiden Fällen Bargeld mitgehen lassen.