Natur Krikenten & Co am Öpfinger Stausee

Krikenten & Co am Öpfinger Stausee

Öpfingen/Ehingen / swp

Das Vogel-Vorkommen am Öpfinger Stausee hat Ferdinand Hirninger aus Kirchen bei der Vogelführung von Nabu und Museumsgesellschaft Ehingen am Samstag gezeigt. 20 Teilnehmer aller Generationen waren trotz eisigen Windes gekommen, berichtet Lutz Deckwitz. Am häufigsten zu sehen waren die Lachmöwen, auch der Haubentaucher, die Krikente, kleinste Tauchente Europas, sowie Höckerschwäne und Kormorane zeigten sich. Der Stausee war im Jahr 1921 zur Stromerzeugung angelegt worden. Die Besucher seien von der Führung sehr angetan gewesen.