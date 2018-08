Geschichte Kriegerbund-Fahne ist jetzt restauriert

Blick in die Vereinsgeschichte

Nach dem Ersten Weltkrieg Betrachtet man die Vereinslandschaft in Untermarchtal, so wurden in den vergangenen hundert Jahren mehrere Vereine gegründet und auch wieder aufgelöst. Dies geschah etwa mit dem Radfahrerverein „Concordia“, der 1928 aufgelöst und als „Deutsche Jugend Kraft“ ins Leben gerufen wurde. Unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg wurde der Jungfrauen-Verein „Inocentia“, gegründet, der durch Theateraufführungen bekannt wurde und etwa 15 Jahre bestand. Mitte der 1920er Jahre wurde eine Kleinkaliber-Schützenabteilung dem Kriegerbund angeschlossen. In dieser Zeit wurde auch eine Ortsgruppe des Schwäbischen Albvereins gegründet. Sowohl die Schützenabteilung als auch der Albverein wurden Anfang der 1930er Jahre aufgelöst. 1930 wurde der Gesangverein Untermarchtal – nach Neugründung 1950 als Liederkranz Untermarchtal – gegründet und bestand bis 2018. Die „Deutsche Jugend Kraft“ wurde 1935 von den Nationalsozialisten verboten und in die Hitlerjugend eingegliedert.

Neubeginn Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der Kriegerbund 1945 zunächst verboten und dann aufgelöst. Am 27. Juli 1946 fand im Gasthaus Linde eine der ersten Sportvereins-Neugründungen nach dem Zweiten Weltkrieg im Raum Ehingen statt. Eine weitere Gründung nach dem Zweiten Weltkrieg war die Katholischen Landjugend (KLJB), die in den 1980er Jahren in „Landjugend Untermarchtal" umbenannt wurde. Einen Musikverein zu gründen schlug Anfang der 1950er fehl. Dennoch wurde ein „Musikkreis" ins Leben gerufen. 1990 wurde die Ortsgruppe des Schwäbischen Heimatbund (SHB) gegründet. Ebenfalls Anfang 1990er Jahre wurde der Verein „Country-Freunde Untermarchtal" ins Leben gerufen, 2013 aber wieder aufgelöst.