Das Kreisimpfzentrum Ehingen reagiert auf die neueste Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) zur Kreuzimpfung. Die Stiko hatte vergangene Woche empfohlen, Personen, die bereits eine Erstimpfung mit dem Impfstoff von Astrazeneca erhalten haben, für die Zweitimpfung in jedem Fall die Verabreichung eines mRNA-Impfstoffes sowie ein verkürztes Impfintervall anzubieten. Auch die Intervalle für die mRNA-Impfstoffe von Moderna und Biontech verkürzen sich: Moderna kann nun nach vier Wochen zum zweiten Mal verabreicht werden, Biontech bereits nach drei Wochen.

Das wirkt sich auf das Impfstoff- und Terminmanagement des KIZ Ehingen aus: Menschen, die ihre Erstimpfung mit Astrazeneca oder einem mRNA-Impfstoff bereits erhalten haben und deren Zweitimpfung ab dem 19. Juli oder später hätte stattfinden sollen, können ihren Zweitimpftermin vorziehen, teilt das Landratsamt mit. Dafür habe das KIZ in den kommenden beiden Wochen ausreichend Termine für die vorgezogenen Zweitimpfungen eingerichtet, beginnend mit einem Sondertermin am Sonntag, den 11. Juli.

Die veränderte Stiko-Empfehlung wirke sich auch auf die Zahl der Termine für Erstimpfungen aus, heißt es in der Mitteilung des Landratsamtes weiter. Denn nun werde mehr mRNA-Impfstoff für Zweitimpfungen benötigt. Das Angebot für Erstimpfungen mit mRNA-Impfstoffen müsse dadurch zunächst deutlich eingeschränkt werden. Aktuell gebe es im KIZ Ehingen noch wenige freie Termine für Erstimpfungen in den nächsten zwei Wochen. Diese können wie in der Vergangenheit über das zentrale Terminportal ( www.impfterminservice.de ) oder die zentrale Rufnummer 116 117 gebucht werden.