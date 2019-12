„Wir wollen unbedingt gewinnen“, sagt Kreuz-Wirt Herbert Knab und gibt an diesem Wochenende noch einmal alles. Viele Leute haben ihm signalisiert, dass sie täglich ihr Häkchen auf der Homepage von Radio 7 beim Kreuz Obermarchtal setzen – manche sogar gleich dreifach, denn jeder kann jeden Tag mit jedem Gerät abstimmen. Jetzt heißt es Daumen drücken.

Werbung über WhatsApp und Flyer

„Ich habe meine mehrere hundert WhatsApp-Kontakte zum Abstimmen aufgefordert, außerdem verteile ich vielleicht noch Zettel in Munderkingen“, sagt Knab. Und natürlich werden die Besucher der Veranstaltungen, die an diesem Wochenende im Kreuz stattfinden, bereits an der Kasse instruiert, kräftig zu voten.

Viel los am Wochenende

Am Samstag findet um 20 Uhr eine Nach-Nikolaus-Party mit der Coverband „Bourbon Street“ und Special Guest Sandra Lee statt, da erwartet Herbert Knab viele Besucher. Am Sonntag spielen die „Braunsel Buam“ von 9.30 bis 13 Uhr mit zünftigen Polkas, Walzern und Schlagern zum Frühschoppen auf, am Nachmittag um 15 Uhr gibt es ein magisches Kindertheater für die ganze Familie. Jupp und Joschka zaubern und bieten eine Mixtur von fetzigen Kunststücken und magischen Momenten. Der Saal ist also belebt und soll es auch am 19. Dezember mit Peter Maffay sein.

120 Ticketgewinner könnten zu Maffay

Herbert Knab nutzt jede Gelegenheiten, noch einmal kräftig die Werbetrommel für das Gaststubenkonzert zu rühren. „Mehr geht nicht“, sagt er und hofft, dass das Kreuz bei der Abstimmung die Nase vorn hat. Denn dann würde der Star am 19. Dezember im Saal vor 120 Ticket-Gewinnern auftreten und rund um die Gaststätte wäre Party angesagt.

Sieger wird am Montag um 7.07 Uhr verkündet

„Alle Vereine aus Obermarchtal wollen mit einsteigen und einen Weihnachtsmarkt auf die Beine stellen. Es soll ein riesiges Fest für alle geben, das wäre ein Highlight in Obermarchtal.“ Am Montag um 7.07 Uhr wird der Sieger verkündet. Sollte dieser „Kreuz Obermarchtal“ heißen, beginnen direkt danach die Vorbereitungen für einen unvergesslichen Abend.