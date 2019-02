Munderkingen Krempel gesammelt

Munderkingen / hg

Für den Grempelesmarkt, der am Rosenmontag und Fasnetsdienstag von 9 bis 12 Uhr im Haus Löbbert stattfindet, waren die Helfer am Samstag unterwegs. Von 8 Uhr an sammelten sie den Krempel, den die Munderkinger vor die Tür gestellt hatten. Vier Firmenfahrzeuge standen zur Verfügung, um die Sachen zu transportieren.

Der komplette Betrag, der beim Grempelesmarkt eingenommen wird, geht an einen guten Zweck. In der Vergangenheit kamen bei der Versteigerung stets zwischen 4000 und 5000 Euro zusammen, die an Erstkommunionkinder, Konfirmanden, Schulen, Sozialstation und Dionysiusteller sowie Seniorenzentrum gingen.