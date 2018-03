Allmendingen / jb

Der bisherige Allmendinger Bürgermeister und CDU-Kreisrat Robert Rewitz will künftig nicht mehr dem Kreistag des Alb-Donau-Kreises angehören. Das geht aus der Tagesordnung für die nächste Sitzung des Kreistags hervor, die am Montag, 19. März, in Ehingen stattfindet. Das Gremium berät dabei auch über Rewitz’ Antrag auf Ausscheiden aus dem Kreistag. Beginn: 14.30 Uhr, Lindenhalle.