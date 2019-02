Alb-Donau-Kreis Kreis baut Gewerbeaufsicht für mehr Arbeitsschutz aus

Alb-Donau-Kreis / Andreas Hacker

Schwerpunktkontrollen im Kreis haben ergeben, dass es in fast der Hälfte der Betriebe am richtigen Umgang mit Gefährdungen fehlt.

Die Zahlen zeigen das Problem: 41 Mal hat der Fachdienst Umwelt- und Arbeitsschutz in den vergangenen Jahren im Rahmen von landesweiten Kontrollen die Arbeitsschutzorganisation in Betrieben im Alb-Donau-Kreis überprüft. Und nur bei 53 Prozent war einschließlich der Gefährdungsbeurteilung alles in Ordnung. Oder umgedreht: Bei fast jedem zweiten überprüften Unternehmen gab es Mängel in Sachen Arbeitsschutz. Ein ähnliches Ergebnis brachten Schwerpunktaktionen zu Muskel-Skelett-Erkrankungen und psychischen Belastungen: Auch hier gehen nur rund 50 Prozent der Betriebe angemessen mit diesen für den Arbeitsschutz wichtigen Themen um.

Mit diesen Zahlen hat der Alb-Donau-Kreis in seinem Jahresbericht 2018 auf ein Thema aufmerksam gemacht, bei dem Baden-Württemberg mit 70 Toten bei mehr als 130 000 Arbeitsunfällen im Vergleich der Bundesländer ziemlich schlecht abschneidet. Dabei ist es zunächst Pflicht der Betriebe, auf die Einhaltung arbeitsschutzrechtlicher Vorschriften zu achten, erklärt Bernd Weltin, Sprecher des Alb-Donau-Kreises, auf Anfrage der SÜDWEST PRESSE. „Jeder Arbeitgeber hat die gesetzliche Aufgabe, zur Vermeidung von Arbeitsunfällen für jeden Arbeitsplatz die Gefährdungen zu ermitteln, so weit wie möglich zu minimieren und seine Mitarbeiter regelmäßig zu schulen.“ Die Gewerbeaufsicht, im Landratsamt der Fachdienst Umwelt- und Arbeitsschutz, habe den Auftrag zur exemplarischen Prüfung von Betrieben, nicht jedoch jeden Arbeitsplatz.

Zuständigkeiten aufgeteilt

Im Fachdienst Umwelt- und Arbeitsschutz des Landratsamts sind aktuell 32 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Hiervon nehmen 13 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Aufgaben wahr im technischen und sozialen Arbeitsschutz, sowie beim Immissionsschutz, gewerbliches Abwasser, Betriebssicherheitsrecht, Sprengstoffrecht, Fahrpersonalrecht und Chemikalienrecht. Im Zuge der Verwaltungsreform war die damalige staatlichen Gewerbeaufsichtsverwaltung zum 1. Januar 2005 teilweise den Landkreisen und teilweise den Regierungspräsidien zugeteilt worden. Für besonders umweltrelevante Betriebe, wie beispielsweise Zementwerke, Zellstoff und Papier produzierende Betriebe oder Betriebe, die unter die Störfallverordnung fallen, sind seither die Regierungspräsidien zuständig. Dies gilt auch für das Zementwerk in Schelklingen.

7000 Betriebe im Blick

Die Zahl der Betriebe im Zuständigkeitsbereich des Fachdienstes Umwelt- und Arbeitsschutz im Landratsamt liegt nach Angaben Weltins bei etwa 7000. Für die Summe der dort Beschäftigten gibt es keine gesetzliche Meldepflicht. Was die Zahl der Baustellen im Landkreis angeht, so variiert diese ständig. Anzeigepflichtig nach Baustellenverordnung sind aber nicht alle, sondern nur größere Baustellen.

Dem Fachdienst beim Kreis sind alle Unfälle zu melden, die eine krankheitsbedingte Abwesenheit von mehr als drei Tagen zur Folge haben. Je nach Art und Schwere des Unfalls gehen Fachleute vor Ort, ermitteln die Ursache und suchen gemeinsam mit der Firma nach Möglichkeiten, wie derartige Unfälle künftig vermieden werden können.

In den Betrieben, für die das Landratsamt zuständig ist, gab es seit 2008 jährlich kreisweit ein bis zwei tödliche Arbeitsunfälle. In solchen Fällen erhalten sowohl die zuständige Berufsgenossenschaft wie auch der Fachdienst Umwelt- und Arbeitsschutz eine Meldung. Dessen Informationen fließen auch in die Sachverhaltsermittlung der Polizei mit ein. In jedem dieser Fälle folgt auch ein Vor-Ort-Termin durch eine Mitarbeiterin oder Mitarbeiter des Arbeitsschutzes im Landratsamt.

Der Alb-Donau-Kreis führt Betriebsprüfungen zum Thema Arbeitsschutz entsprechend der im Rahmen der Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie (GDA) bundesweit festgelegten Quoten und Schwerpunktsetzungen durch. In der GDA wirken die Unfallversicherungsträger wie Berufsgenossenschaften und Unfallkassen und die staatliche Gewerbeaufsichtsverwaltung zusammen. Danach zeigt sich: Während mechanische und elektrische Gefährdungen den Betrieben und den Beschäftigten schon seit langem bekannt sind, werden in der Regel Muskel-Skelett-Erkrankungen und psychische Belastungen zu wenig beachtet. Bei den Prüfungen im Rahmen der GDA-Strategie werden die Betriebe dann vor Ort für dieses Thema weiter sensibilisiert.

Drei Fachkräfte mehr

Die komplizierter und fachspezifischer werdende Gesetzgebung führt dazu, dass die immissionsschutzrechtlichen und wasserrechtlichen Verfahren sowie die fachliche Beratung der Betriebe auch beim Arbeitsschutz immer aufwendiger werden. Was zur Folge hat, dass die Handlungsspielräume für eigeninitiierte Betriebsprüfungen – außerhalb der genannten Schwerpunktsetzungen oder anderer Vor-Ort-Termine – geringer als früher möglich sind.

Das Land hat vor einigen Jahren ein Gutachten zur Aufgabenerfüllung im Bereich des Umwelt- und Arbeitsschutzes in Auftrag gegeben. Entsprechend der Empfehlung der Gutachter bekommen die Landratsämter für die Bereiche Gewerbeaufsicht, Wasserwirtschaft und Naturschutz in den nächsten zwei Jahren für jeden der drei Bereiche eine technische Fachkraft. Der Alb-Donau-Kreis hat nach Angaben Weltins bereits zum 1. März eine neue Stelle für die verwaltungsrechtliche Bearbeitung geschaffen.

Info Auf der Webseite der Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie finden sich auch für die Betriebe selbst viele Handreichungen und Empfehlungen, wie effektiver Arbeitsschutz umgesetzt und realisiert werden kann:

www.gda-portal.de,

