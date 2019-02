Schicksal Krebskrank: Durch Pilgern zurück ins Leben

Oberdischingen / Von Anne Hagenmeyer

Angie Hasselmann ist auf dem portugiesischen Jakobsweg in einer ganz besonderen Lebenssituation gepilgert: Sie hatte eine schwere Krebserkrankung überstanden und hat mit der Wanderung zurück ins Leben gefunden. Sie hat ein Buch über ihre Erfahrungen geschrieben. Im vollbesetzten Cursillo-Haus in Oberdischingen las sie daraus – es war ein Bericht über den Pilgerweg, über ihre Krankheit und Genesung.

Ein Jahr Brustkrebstherapie lag hinter Hasselmann, ein Jahr mit kräftezehrender Chemotherapie, einer Operation und anschließenden Bestrahlungen. In dieser Zeit hatte die Patientin eine kleine Flucht während der Strapazen gefunden: Sie las Bücher über Pilgerpfade, den Jakobsweg. Mit der Zeit wurde aus einem Wunsch ein fester Entschluss: „Wenn ich das alles hinter mir habe, dann mache ich mich auf dem Jakobsweg.“. Am Jahrestag ihrer Diagnose stand sie dann am Atlantik, die Füße im Sand mit dem Blick aufs Meer und dem Gedanken: „Mein Gott, wie ist das Leben schön!“

Angie Hasselmann wählte den portugiesischen Pilgerweg – von Porto nach Santiago de Compostela, den Caminho Portugues. Der verläuft ohne größere Steigungen von Süden kommend zum Pilgerziel. Die Anästhesieschwester war sich ihrer begrenzten Kräfte nach der Krankheit bewusst und setzte sich ein realistisches Ziel: 200 Kilometer in zwei Wochen mit einem Rucksack von 10 Kilogramm. „Dabei habe ich meine Kräfte der Wegstrecke angepasst“, berichtete sie. „Wenn ich an einem Tag nur zehn Kilometer geschafft habe, dann war das auch in Ordnung.“

Sie geht den Weg alleine

Angie Hasselmann ging, wie so viele Pilger, alleine. Sie wollte mit sich alleine sein, sich neu erfahren, ihre Grenzen kennen lernen. Zurück kam sie mit der Gewissheit: „Das habe ich alleine geschafft.“ Für die Landsbergerin war die Wanderung ein Weg zurück ins Leben. Um ihre Erinnerungen an den Weg für sich festzuhalten, machte sie Fotos mit dem Smartphone. Doch die Nacharbeit fiel dann viel größer aus: Denn Angie Hasselmann schrieb ihre Erfahrungen auf und machte daraus ein Buch. Ihr Bericht lässt viele Mut schöpfen, die von Schicksalsschlägen betroffen sind. So stieß das Buch auch am Mittwochabend im voll besetzten Cursillohaus in Oberdischingen auf enormes Interesse. Sie musste viele ihrer Bücher signieren.

Info Das Buch von Angie Hasselmann heißt „Der Caminho ist das Ziel. Mein Jakobsweg zurück ins Leben“, Verlag Waldkirch, es kostet 12 Euro.