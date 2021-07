„Leider stehen am Montag kurzfristig unsere Bänder und Vormontagen still“, teilte der Ehinger Kranbauer Liebherr an diesem Freitag seiner Belegschaft mit. Der Grund liegt bei einem Zulieferer, teilt der größte Arbeitgeber der Stadt (3500 Mitarbeiter) in dem internen Schreiben mit, das diese...