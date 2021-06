Immer wieder kommen in Ehingen produzierte Liebherr-Krane bei spannenden Projekten rund um den Globus zum Einsatz. So sind aktuell zwei Liebherr-Raupenkrane in Texas bei „SpaceX“ – dem Raumfahrt-Unternehmen von Tesla-Chef Elon Musk – gefragt. „Momentan sind es zwei Krane, es waren auch s...