Genuss Kräuterflohmarkt: Von Ampfer bis Zimtpfeffer

Ehingen / CHRISTINA KIRSCH

Riechen, schmecken, fühlen: Beim Ehinger Kräutermarkt gibt es viel zu entdecken.

„Was ist denn das? Und wozu ist das gut?“ Das war wohl die am meisten gestellte Frage beim ersten Ehinger Kräutermarkt in der Innenstadt. Wie gut, dass an den meisten Kräutertöpfen kleine Schilder steckten, die die Verwendung der jeweiligen Pflanze erklärten. Man sah Blutampfer und Zimtpfeffer, Engelwurz und Mutterkraut, Quendel, Salbei und Ysop. „Hier kann man wirklich sein Kräuterwissen auffrischen“, sagte Sabine Fischer aus Erbach, die sich am Stand der VHS von Tanja Graf über die Heilwirkung mancher Pflanzen aufklären ließ. So wirke der derzeit blühende Gundermann entzündungshemmend.

Doch es gab beim Kräutermarkt nicht nur Pflanzen zu kaufen, sondern auch Produkte, die mit Kräutern hergestellt werden. Die Frauen des Kreislandfrauenverbands boten ein Bärlauchpesto mit Haselnüssen an, das erst ein paar Tage vor dem Markttag am Samstag bei Anna Steinle in Donaurieden zusammen gemixt worden war. Reißenden Absatz fand außerdem das Linsenbrot aus dem Backhaus von Köhlers Krone und das Kräutersortiment der Gärtnerei Schänzle aus Obermarchtal.

Sabine Kaden aus Erbach, Susanne Winter und Annemarie Winter schnupperten sich durch eine ganze Kräuterwiese. Außer auf die Kräuter hatte die Erbacherin auch einen Blick für die geöffneten Geschäfte. „Ich wusste gar nicht, dass Ehingen so ein nettes Einkaufsstädtle ist“, sagte sie. „Das nächste Mal komme ich zum Shoppen her“.

Wer wollte, konnte sich durch Kräuterleberkäse im Kräuterweckle, Kräutertees, Kräuterquark und Dinkelkringel durchessen. Die Jugendfeuerwehr bot Bärlauchwurst an und Christina Biller aus Schelklingen pries den Suppengrundstock aus gemixtem Suppengemüse und eine Limonade mit Ingwer zum Abnehmen an. Auf diesen Gedanken konnte wirklich kommen, wer auch alle Kräuterleckereien durchprobiert hatte.