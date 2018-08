Mariä Himmelfahrt Allmendingen: Kräuter für Kirche vorbereitet

Woher kommt der Brauch?

Fest Das Fest „Mariä Himmelfahrt“ wird am heutigen Mittwoch, 15. August, gefeiert. In der Heilkunde der Alten Ägypter, Römer und Griechen spielten Kräuter eine bedeutende Rolle. Die bekehrten Christen übernahmen Anwendungen mit den Pflanzen. Gleichzeitig sah sich die römische Kirche veranlasst, die wundersame Wirkung der einzelnen Kräuter vom heidnischen Zauber zu befreien. Deshalb weihte man Kräuter in einer besonderen Zeremonie und wies dabei auf die Schöpferkraft Gottes hin.