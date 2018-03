Musik Jahreskonzert des Bergemer Musikvereins Grötzingen

Ehrennadeln für die Musiker

Ehrungen Für 40 Jahre aktives Musizieren und ehrenamtliches Engagement ist Susanne Schwarzmann mit einer Ehrennadel in Gold mit Diamant und einem Ehrenbrief ausgezeichnet worden. Die Klarinettistin und Notenwartin gilt im Verein als Allrounderin, ist seit 21 Jahren im Ausschuss und auch für die Verpflegung zuständig. Eine Ehrennadel in Gold mit Urkunde erhielt Schlagzeuger Thomas Uhl. Für zehn Jahre aktive Musikertätigkeit mit Ehrennadeln in Bronze geehrt wurden Markus Haupt (Flügelhorn), Linda Rapp (Altsaxophon), Raphael Schrade (Bariton) und Leonie Schwarzmann (Querflöte). re