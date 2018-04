Gemeinderat Konzept für Friedhof

ah

Das Verbandsbauamt der Verwaltungsgemeinschaft soll für die Gemeinde Hausen am Bussen ein Gestaltungskonzept für den örtlichen Friedhof samt Kostenschätzung vorlegen. Das hat der Gemeinderat nach einer Ortsbesichtigung beschlossen. „Es geht neben dem einheitlichen Erscheinungsbild auch um die Verbesserung der Barrierefreiheit auf dem Friedhof“, sagte Bürgermeister Hans Rieger zum Vorschlag eines weiteren Wegs. Es kämen auch viele ältere Menschen auch mit Rollstuhl oder Rollator auf den Friedhof, sie sollten die Gräber gut erreichen können, war die einhellige Meinung im Gremium. Gemeinderat Gerhard Missel gab dabei zu bedenken, dass dann auch bei den Familiengräbern Wege angelegt werden sollten, schon auch wegen des einheitlichen Bildes.

In dem Konzept sollen nach Ansicht des Hausener Gemeinderats auch Standorte für schattenspendende Bäume aufgenommen werden. Der Friedhof sei ein Spiegelbild der Gemeinde, sagte Bürgermeister Rieger, und dankte allen, den Gemeindebediensteten wie den Angehörigen, für die Pflege.

Mehr Glasfaseranschlüsse

Ein zweites Thema im Gemeinderat war der Breitbandausbau. Die Bauarbeiten sollen nun beginnen, nachdem es wegen Lieferschwierigkeiten zunächst eine Verzögerung gab. Im Gemeinderat wurde diskutiert, dass die Hausanschlüsse der an der Backbone-Trasse liegenden Grundstücke gleich bis zur Grundstücksgrenze mitverlegt werden. Nun bietet sich nach Angaben Riegers die Gelegenheit, auch auf der gegenüberliegenden Straßenseite die Hausanschlüsse ebenfalls gleich bis zur Grundstücksgrenze mitzuverlegen. Das kommt die Gemeinde deutlich günstiger: Hätte eine Parallelverlegung auf etwa 260 Meter Länge Kosten von 36 400 Euro verursacht, kommen die Zusatzarbeiten jetzt auf 2000 bis 7000 Euro, je nach konkretem Verlauf. „Das ist eine Investition in die Zukunft“, empfahl Rieger dem Gemeinderat diese zusätzlichen Leitungen zu bauen und die Mehrkosten zu tragen. So könnten noch mehr Grundstückseigentümer ans Glasfasernetz angeschlossen werden und eine spätere Verlegung sei wesentlich teurer. Der Gemeinderat stimmte dem einhellig zu.

Für die Wahl der Schöffen für die Geschäftsjahre 2019 bis 2023 wird von der Gemeinde Barbara Birk vorgeschlagen und für die Wahl der Jugendschöffen für die gleiche Zeit Markus Traub.