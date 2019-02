Allmendingen Komposthaufen gehören nicht ans Ufer der Schmiech

Allmendingen / Lothar Sobkowiak

Vertreter von Gemeinde und Landratsamt begutachten in Allmendingen die Schmiech. Angesprochen wird bei der Gewässerschau auch der Biber.

Nach einigen Jahrzehnten der Pause hat gestern in Allmendingen wieder eine Gewässerschau an der Schmiech stattgefunden. Nicht ohne Grund: Nach dem baden-württembergischen Wassergesetz musste auch an der kleinen Schmiech, die unter dem Schutz der FFH-Richtlinie (Fauna, Flora, Habitat) steht, eine Begehung mit Vertretern des Landratsamtes und der Gemeinde durchgeführt werden.

Wie Manfred Erhardt von der Unteren Wasserbehörde sagte, sei das Ziel der Begehung, den Zustand des Gewässers, die Wasser­einleitung oder -entnahme sowie Anlagen der Anwohner zu prüfen. So genannte Anlandungen im Flussbett seien unter Absprache mit der Fischerei zu beheben. Tatsächlich müssen Anwohner darauf aufmerksam gemacht werden, zum Beispiel Thuja-Pflanzungen abzuholzen, zumal es sich nicht um ein für den Standort typisches Gewächs handelt. Auch eine Wassertonne, eine Bierkiste aber auch Komposthaufen gehörten nicht an den Rand des Gewässers. Immer wieder muss mit Hochwasser gerechnet werden, wobei eine Verschmutzung durch Einschwemmung nicht auszuschließen ist.

„Zu meiner Amtszeit wird die gesamte Schmiech vom Hochwasser gesichert sein“, sagte Erhardt, nannte aber als Bedingung, dass auf Höhe der Bahnlinie in Hütten in den kommenden Jahren für einige Millionen Euro ein Rückhaltebecken gebaut werden muss und die Vorgabe erfüllt werden muss, dass ein Hochwasserschutzverband mit den Gemeinden Schelklingen, Allmendingen und Ehingen gegründet wird.

Die Gemeinde Allmendingen trägt auf ihrem Gebiet die Unterhaltslast für die jeweiligen Gewässer, ist also auch für die kleine Schmiech verantwortlich. Roland Nieß (Amt für Technik) und Ulrike Baur (Hauptamt) sowie Vertreter des Bauhofs machten sich bei dem Arbeitsspaziergang, der sich über den ganzen Tag hinzog, ein Bild vom Zustand des Flüsschens. Gleichzeitig lag das Augenmerk der Fachleute auf eventuelle Beeinträchtigungen der ökologischen Funktion des Gewässers. Das Thema Biber sprach Klaus Nagl vom BUND Ehingen an, der sich ehrenamtlich als Naturschutzwart und Biberberater in dem Gebiet einsetzt. Der Biber, der unter strengem Naturschutz steht, solle möglichst weit weg von Wohnsiedlungen seinen Lebensraum finden und seinen Bau pflegen. Um Konflikte mit der Bevölkerung zu vermeiden, werde notfalls ein Damm etwas aufgemacht oder das Tier rechtzeitig gestört, damit es sich einen anderen Damm baut, sagte Nagl. Bei ruhigem Gewässer reicht dem Tier ein Bau unter Wasser.

Der Weg führte die Gruppe an der Schlossmauer vorbei auch zu der alten Lindenkopfbaum-Allee, wo sich früher fahrendes Volk aufgehalten haben soll. Am späten Nachmittag endete die Gewässerschau am früheren Posten 24 der Bahn Richtung Umenlau.