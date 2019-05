Erstmals zieht mit Peter Locher ein Vertreter der FDP ins Gremium ein. Dafür verliert die Unabhängige Liste einen Platz.

Erstmals war zur Wahl des Gemeinderats in Öpfingen eine FDP-Liste angetreten, und mit Peter Locher hat ein Vertreter dieser Liste den Einzug in den Rat geschafft. Dies ging zu Lasten eines Sitzes für die Unabhängige Liste und konkret der bisherigen Rätin Waltraud Marx. Sie wird dem künftigen Gemeinderat nicht mehr angehören, obwohl sie mit 679 Stimmen fast so viele gesammelt hat wie die gesamte sechsköpfige FDP-Liste zusammen (776). Locher erreichte 172 Stimmen. Das Wahlsystem macht’s möglich . . .

Weitaus am meisten Stimmen holte aber die CDU-Liste, an deren Spitze Dominik Maier mit 1596, der damit sein Spitzenergebnis von 2014 (1240) noch überbot. Nicht weit dahinter folgt Wolfgang Reitmayer mit 1341 Stimmen; er legte gegenüber der Wahl vor fünf Jahren (846) noch kräftiger zu. Zugelegt haben auch Hubert Kneiße von 705 auf nunmehr 902 sowie Claudia Burkhardtsmayer von 509 auf 873 Stimmen. Die Neulinge Christian Rudolf und Andreas Munding zogen mit 561 beziehungsweise 405 Stimmen in den Gemeinderat ein.

Kommunalwahl BW 2019 Ergebnisse in Ehingen: CDU verliert, Grüne gewinnen CDU, SPD und Freie Wähler verlieren, die Christdemokraten verteidigen aber die absolute Mehrheit. Die Grünen gehören zu den Gewinnern, wie auch Junges Ehingen und die FDP.

Auch bei den Unabhängigen kam ein Neuling zum Zug: Florian Schik landete auf dieser Liste mit 763 Stimmen auf Rang drei, vor ihm schafften Paul Fritsch mit 887 und Monika Diepold mit 776 Stimmen den Wiedereinzug in das Gremium. Auch diese Kandidaten holten deutlich mehr Stimmen als vor fünf Jahren.

Diese Stimmenzuwächse sind auch mit der deutlich gestiegenen Wahlbeteiligung zu erklären; sie lag dieses Mal bei 66,27 Prozent gegenüber 56,9 Prozent vor fünf Jahren. Nicht mehr zur Wahl angetreten waren Peter Erhard bei den Unabhängigen sowie Hermann Rudolf und Angela Blakowski von der CDU.

Das könnte dich auch interessieren:

Kommunalwahl BW 2019 Das sind die Ergebnisse für den Alb-Donau-Kreis Wie haben Bürgerinnen und Bürger im Alb-Donau-Kreis bei der Kommunalwahl 2019 abgestimmt? Hier findet ihr alle Infos zu den Wahlergebnissen.