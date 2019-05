In Munderkingen gibt es leichte Verluste für CDU und UWG. Tanja Proksch schafft auf der Liste der SPD den Sprung ins Gremium.

Mit leichten Verschiebungen und einer Bestätigung für die bisherigen Mitglieder ist die Neuwahl zum Gemeinderat in Munderkingen zu Ende gegangen. Die CDU (minus 3,2 Prozentpunkte) und die UWG (minus 3,9) müssen leichte Verluste hinnehmen, die aber nur bei der UWG zum Verlust eines Sitzes führt. Die Grünen gewinnen deutlich, ohne dass sich dies wie erhofft in einem fünften Sitz niederschlägt, und die nach 15 Jahren wieder mit einer eigenen Liste angetretene SPD holt einen Sitz.

Waldemar Schalt feiert „Traumergebnis“

Dass es am Montag überwiegend positive Stimmen zum Wahlergebnis gab, liegt in den in manchen Fällen enormen persönlichen Erfolgen: Bei der CDU feiert Waldemar Schalt mit 2202 Stimmen ein „Traumergebnis“, wie er sagt, das viel damit zu tun hat, dass der 65-Jährige ganz offen auf die Leute zugeht, und Tobias Frankenhauser gelingt mit 1014 Stimmen ein guter Start. Bei der UWG können sich Simone Bertsche und Wolfgang Pilger über ein sattes Stimmenplus als Anerkennung für ein überdurchschnittliches Engagement in der kleinen Munderkinger Stadtgesellschaft und für verlässliches Kümmern freuen, was bei den Grünen in gleichem Maß für Erich Pöschl und Egon Fiderer zutrifft. Tanja Proksch, die auf der Liste der SPD in den Gemeinderat gewählt worden ist und nach ihrem Ende Mai wirksamen Parteiaustritt als Unabhängige im Gremium sitzen will, sieht darin ebenfalls eine ihrer Hauptaufgaben: Sie will die Chance, die Interessen der Munderkinger im Gemeinderat einzubringen, verantwortungsvoll wahrnehmen.

Kommunalwahl BW 2019 Ergebnisse in Ehingen: CDU verliert, Grüne gewinnen CDU, SPD und Freie Wähler verlieren, die Christdemokraten verteidigen aber die absolute Mehrheit. Die Grünen gehören zu den Gewinnern, wie auch Junges Ehingen und die FDP.

Woher kommen die Stimmverluste für CDU und UWG?

Die Stimmenverluste für CDU und UWG erklären Schalt und Pilger auch mit der im Vorfeld der Wahl mehrmals beklagten schwierigen Suche nach Kandidaten und den deshalb nicht vollständig besetzten Listen. Pilger bedauert das nachlassende Interesse an Kommunalpolitik und die schwindende Bereitschaft, sich im Gremium für die Weiterentwicklung Munderkingens zu engagieren. Bei der UWG hat das dazu geführt, dass sie nur mit 12 statt 17 möglichen Bewerbern angetreten war.

Munderkingens Bürgermeister Dr. Michael Lohner sieht in der mit 50,3 Prozent wieder leicht gestiegenen Wahlbeteiligung „das Tal durchschritten“: Vor fünf Jahren war mit 49,3 Prozent ein Tiefstand erreicht.

Das könnte dich auch interessieren:

Kommunalwahl BW 2019 Das sind die Ergebnisse für den Alb-Donau-Kreis Wie haben Bürgerinnen und Bürger im Alb-Donau-Kreis bei der Kommunalwahl 2019 abgestimmt? Hier findet ihr alle Infos zu den Wahlergebnissen.

Kommunalwahl BW 2019 Ergebnisse der Kreistagswahl im Alb-Donau-Kreis: CDU vorn, Grüne auf Platz drei Die Wahl des Kreistages bringt 26 Neue in die Bürgervertretung des Alb-Donau-Kreises. Der Anteil der Frauen steigt. Die Ergebnisse der Wahl findet ihr hier.

Europawahl 2019 Alb-Donau-Kreis und Kreis Neu-Ulm: CDU und CSU verlieren, SPD stürzt ab In beiden Landkreisen sind die Grünen die großen Gewinner, im Alb-Donau-Kreis erreichen sie sogar mehr als 20 Prozent.