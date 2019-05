Themen in diesem Artikel Gemeinderatswahl

Neuling Christian Werner holt auf Anhieb Spitzenplatz bei Gemeinderatswahl. Die Bürger vergeben viele Splitterstimmen.

Ein Neuling hat es in Griesingen gleich ganz nach oben geschafft: Christian Werner hat sich bei der Wahl des Gemeinderats die meisten Stimmen geholt (446) – noch vor Josef Stiehle, der vor fünf Jahren noch 572 erreicht hatte und diesmal auf 422 kam. Allerdings sind die Stimmenzahlen aller zehn Kandidaten, die angetreten waren, ganz eng beieinander. Über zehn Sitze verfügt der Griesinger Gemeinderat.

Kommunalwahl BW 2019 Ergebnisse in Ehingen: CDU verliert, Grüne gewinnen CDU, SPD und Freie Wähler verlieren, die Christdemokraten verteidigen aber die absolute Mehrheit. Die Grünen gehören zu den Gewinnern, wie auch Junges Ehingen und die FDP.

Sämtliche Kandidaten waren auf einer Liste angetreten. Auf Rang drei folgt mit Ulrike Gäter ein weiterer Neuling (404 Stimmen), knapp vor den bisherigen Räten Dorothea Brinkschmidt-Haase (403) und Hermann Brunner (399). Weiter gewählt wurden Thomas Payer (392 Stimmen/neu), Michael Braig (385/neu), Robert Seifert (361), Roman Werner (301/neu) und Tim Lehmann (272).

Die Griesinger Wähler haben auch viele Namen auf die Wahlzettel geschrieben, die nicht auf der Vorschlagsliste gestanden hatten. So führt die bisherige Rätin Renate Werner die Nachrückerliste an, obwohl sie gar nicht mehr angetreten war, dies gilt auch für Wolfgang Spada, der sich ebenfalls nicht mehr hatte aufstellen lassen. Insgesamt 86 Splitterstimmen gingen an Griesinger Bürger, die jeweils fünf oder weniger Stimmen erhielten.

Das könnte dich auch interessieren:

Kommunalwahl BW 2019 Das sind die Ergebnisse für den Alb-Donau-Kreis Wie haben Bürgerinnen und Bürger im Alb-Donau-Kreis bei der Kommunalwahl 2019 abgestimmt? Hier findet ihr alle Infos zu den Wahlergebnissen.