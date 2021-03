Ein Dauerbrenner, der in der Ortschaftsratssitzung in Berg beinahe seit Jahren immer wieder zur Sprache kommt, ist die Überquerung der Kreisstraße am Dorfausgang Richtung Nasgenstadt. Dort trennt die Straße das alte und neue Neubaugebiet. Die Kinder des neuen Gebiets müssen über diese Straße, ...