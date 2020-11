In Granheim scheint alles in bester Ordnung zu sein. Zur Bürgerfragestunde, die zu Beginn des Ortschaftsrat als erster Tagesordnungspunkt angesetzt war, erschien am Freitagabend in der Granheimer Albhalle kein einziger Bürger. Entsprechend schnell war der Punkt abgehakt. In der restlichen Sitzung...