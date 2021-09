Zunächst einmal zeigt sich am Instagram-Post der Instinkt, der Manuel Hagel so erfolgreich macht: Nur wenige Politiker beherrschen die Verknüpfung von nüchterner Sach- und Kärrnerarbeit mit der bunten Ökonomie der Aufmerksamkeit so gut wie Hagel. Ein mächtiger Berufspolitiker, der zudem im Gem...