Das ist eine Überraschung. Die Raiffeisenbank Ehingen-Hochsträß will mit der Volksbank Blaubeuren fusionieren. Dabei sah es lange so aus, als führe für die Raiffeisenbank kein Weg an einem Zusammenschluss mit der Donau-Iller­-Bank vorbei. Sogar auf einen neuen gemeinsamen Namen hatten sich die...