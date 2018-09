Premiere Theater Ehingen: Komisch, keusch und kulinarisch

Karten gibt es nur im Vorverkauf

Vorverkauf „Der fast keusche Josef“, eine Komödie in drei Akten von Cornelia Willinger, hat am kommenden Freitag (28. September, 19.30 Uhr) im Ehinger Hotel „Adler“ Premiere. Weitere Aufführungen gibt es am 3. Oktober, 18.30 Uhr, und am 6. Oktober, 19.30 Uhr (Einlass jeweils eine Stunde früher). Die Aufführung am Feiertag 3. Oktober ist schon ausverkauft, für den 6. Oktober gibt es noch Restkarten. Es gibt keine Abendkasse, erklärt Theaterleiter Andreas Neumann und verweist auf den Kartenvorverkauf im Hotel „Adler“, bei der Raumausstattung Fundel (Hauptstraße 43 in Ehingen) und auf die Möglichkeit, Karten per E-Mail zu reservieren: karten@theater-ehingen.de

Das viergängige Menü wird zwischen den drei Akten serviert. Der Preis für Theater mit Menü beträgt 34 Euro.