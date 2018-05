Gesundheitsforum Knie- und Hüftprothesen – „Alte Besen, neue Zöpfe“

Ehingen / swp

Nicht immer müssen Innovationen neu sein, sondern können auch aus „wiederentdeckten alten Besen“ bestehen. Dies sagte Dr. Martin Elbel, Sektionsleiter Endoprothetik der chirurgischen Klinik Ehingen, vor rund 80 Besuchern beim Gesundheitsforum im Hopfenhaus-Restaurant Ehingen, berichtet Daniela Rieker, Pressesprecherin ADK GmbH für Gesundheit und Soziales.

Elbel sprach von Neuheiten in Vorbereitung, OP-Technik und Prothesen und was davon zu halten ist. Sein Ergebnis: Nicht alles, was sich die Industrie einfallen lässt, bringe bessere Ergebnisse.

So hätten Operateure schon in den 60er Jahren einen OP-Helm mit Visier getragen. In Ehingen gibt’s heute einen moderneren, der sicherstellt, dass keine noch so kleinen Hautschuppen vom Operateur in die Wunde fallen können und auch den Arzt vor möglichen Infektionen schützt.

Vor einer Operation sei zu sichern, dass der Patient möglichst keine Keime an sich trage. 80 Prozent der Patienten brächten diese mit, sagte der Arzt. Sie befänden sich auf der Haut, in der Nase oder unter den Fingernägeln. Desinfizierende Duschlotionen, Gurgellösungen sowie eine Desinfektion der Nasenschleimhäute könnten helfen.

Ganz neu sind Maßnahmen, die einen Zustand der Verwirrtheit nach der OP verhindern sollen. Der Verzicht auf manche Beruhigungsmittel könnte hier dien­lich sein, auch rückenmarksnahe Narkoseformen und Regionalanästhesieverfahren. Dabei wird ein Nervenstrang betäubt, so dass der Patient keine Schmerzen im Bein spürt.

„Im Wesentlichen nichts Neues“ vermeldete Elbel von der OP-Technik. Bei der so genannten Almis-Methode könnte der Patient schnell mobilisiert werden. Relativ neu und erfolgreich sei der Einsatz von Tranexamsäure, um Blutverlust bei der OP zu reduzieren. Die Ärzte – nicht nur in Ehingen – beäugten die stark beworbene Roboterchirurgie noch kritisch. Ob noch exaktere Sägeschnitte langfristig bessere Ergebnisse bringen und damit die hohen Investitionen rechtfertigen, müsse die Zeit zeigen.

Lockert sich eine Hüft- oder Knieprothese, sei Materialabrieb von Kunststoffinlays die Hauptursache. Auch Infektionen könnten zu einer Lockerung durch Knochenabbau führen. Deshalb suche die Industrie seit langem nach einer Beschichtung, die die Bildung eines Bakterienfilms verhindere, mechanisch hoch belastbar und zudem für den Patienten verträglich sei. Bisher sei aber die „eierlegende Wollmilchsau“ noch nicht gefunden worden.

Bei Knien riet Elbel dazu, sich nicht zu früh operieren zu lassen. Da sich jedes Knie anders bewege, sei es bei einem noch voll funktionsfähigen Gelenk manchmal schwierig, dieses individuelle Gangmuster zu rekonstruieren. Bei einer Instabilität oder einem ausgeprägten X- oder O-Bein solle nicht zu lange gewartet werden. Regelmäßige Kontrollen beim Orthopäden seien hier angeraten.