Musik Kneipenrundkurs zu später Stunde

Ehingen / Christina Kirsch

Die Zeiten der brechend vollen Lokale in der Kneipennacht der Jazztage sind wohl endgültig vorbei. Bei den 30. Ehinger Jazztagen gab es vor allem am Freitag überall noch genügend Platz in den Kneipen und im „Amadeus“ sah man auch lange Gesichter, weil die „Roman Spilek Band“ vor wenig Publikum ihr Bestes gab.

Dafür war es wie immer in der Weinstube Denkinger gemütlich voll und die Sängerin Nicole Häußler lockte sogar während ihrer Songs die draußen flanierenden Menschen in die gute Stube. Ohne Mikrophon stimmte sie Hits wie „What a wonderful world“ an und brachte ihr Publikum auch zum Mitsingen. Zwischen Schlagern und Evergreens orderte die Sängerin eine Jackie Cola und ölte ihre samtene Stimme. Mit dem Titel „Autumn leaves“ verbreitete Nicole Häußler eine etwas wehmütige Stimmung.

Im „Ochsen“ fanden sich die Fans der Lokalmatadore Michael und Gernot Ernst ein. Die Ehinger Zwillingsbrüder hatten Ulrich Kuhn am Bass mitgebracht und als Frontfrau verzauberte Stephanie Gröger-Fendt das Publikum. Titel wie „Here comes the sun“ passten gut zu der charismatischen Stimme der sonnigen Frau, die mit Fingerschnipsen ihr eigenes Schlagzeug improvisierte.

Im „Schwanen“ staunten die Besucher nicht schlecht über die ungewohnte Trennung in zwei Räume: Im vorderen Bereich fand am Samstagabend ein Brauseminar statt, und im hinteren Bereich bekam der Jazzclub seinen Raum. Die Schuhschachtel-Atmosphäre drückte vor allem am Freitag auch auf die Stimmung, obwohl das „Achim Bohlender Swingtett“ herrlich launigen Swing der 30er und 40er Jahre spielte.

Er habe von der Raumteilung gewusst, meinte der Jazzclub-Vorsitzende Horst Schwalb. Aber man sei seitens der Wirtschaft vor der Alternative „so oder gar nicht“ gestanden, erklärte Schwalb. Die 30. Ehinger Jazztage endeten gestern mit einem Jazzgottesdienst in der evangelischen Kirche und einer Matinee im Restaurant zur Linde.