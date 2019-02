VHS Klimawandel und Kräuter-Küche

Schelklingen / ben

Die Welt im Zeichen des Klimawandels – wie wirkt er sich auf unsere Region aus? Zu diesem spannenden Thema holt die Volkshochschule Laichingen-Blaubeuren-Schelklingen einen Fachmann vor Ort: Am 16. Mai spricht Roland Roth, der Leiter der Wetterwarte Süd, um 19 Uhr in der Aula der Heinrich-Kaim-Schule.

Auch ansonsten ist das neue Programm der VHS voll mit anregenden Themen und Kursen. So wird etwa auch eine Führung im Hohlen Fels angeboten und Siegfried Roth, der Geschäftsführer des Geoparks Schwäbische Alb, hält am Samstag, 25. Mai, ein Geologieseminar für Erwachsene und Jugendliche am Biosphären-Infozentrum in Hütten. Ängste und Unsicherheiten am Pferd abbauen – Grundlagen des Pferdeverhaltens vermittelt Raffaela Kreiser am 26. Mai bei einem Workshop für Erwachsene an der Urspringsschule.

Schelklingen war einst berühmt für seine Töpferkunst. Deshalb heißt das Seminar der Kunstpädagogin Solveig Senft in der historischen Töpferei auch „Die Häfelesmacher“. Kinder von 9 bis 14 Jahren können dort in den Sommerferien „Häfele“, also Töpfe, aber auch Figuren töpfern. Ein Fünf-Gänge-Kräutermenü stellen die Teilnehmer eines Seminars mit Naturpädagogin Uta-Susanne Kramer am 1. Mai im zwischen Justingen und Hütten gelegenen „Alb-Schlosshof“ her. „Lassen Sie sich überraschen, welch wohlschmeckenden Gerichte wir mit heimischen Kräutern zubereiten“, heißt es in der Ankündigung.

Weitere Kurse in Schelklingen und den Teilorten beschäftigen sich mit der Steuererklärung per Elster-Programm (auch speziell für die Besitzer von Photovoltaik-Anlagen), mit Entspannungsmethoden, Partnermassage, Shin Jyutsu und Konditionstraining, Zumba, Chakrenmeditation oder Gymnastik mit Zirkeltraining. Auch ein Selbstverteidigungskurs ist im Angebot.

Aus kulinarischer Sicht kann ebenfalls viel Neues gelernt werden mit der VHS in Schelklingen. Die Zubereitung eines türkischen Buffetts für Gäste steht ebenso im Programm wie die thailändische Küche oder das Kochen leichter Gerichte mit dem Wok.

Info Das neue Programm des Frühjahr- und Sommersemesters der VHS findet sich im Internet unter www.vhs-lai.de. Dort ist auch das Formular für die Online-Anmeldung zu finden.