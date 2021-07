Heftige Gewitter, Starkregenereignisse und Überflutungen: Die Wetterextreme nehmen auch in der Region zu. Roland Roth, Gründer und Leiter der Wetterwarte Süd, beobachtet seit Jahrzehnten das Wetter und weiß um die Entwicklung und was es mit dem Wetter in diesem Sommer auf sich hat.

