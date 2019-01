Vereine Kleintierschau lockt Groß und Klein

Zwei Kleintier-Schauen am Wochenende

Auswahl Die Fans von Kleintieren kommen an diesem Wochenende voll auf ihre Kosten. Denn in der Schelklinger Stadthalle findet gleichzeitig mit der Allmendinger Ausstellung die Kleintierschau des Kreisverbands Ulm statt. „Die beiden Schauen nebeneinander sind kein Problem. Wir ergänzen uns“, sagt Eduard Bonn vom veranstaltenden Kleintierzuchtverein Schelklingen. Die Züchter fahren laut Bonn ohne Murren die paar Kilometer zwischen den beiden Hallen, um möglichst viele besondere Tiere sehen zu können.

Öffnungszeiten Start der Schau in Schelklingen ist heute und morgen, Samstag und Sonntag, jeweils um 9 Uhr. Am Samstag hat die Ausstellung bis 17 Uhr, am Sonntag bis 16 Uhr geöffnet. Außer Geflügel, Kaninchen und anderen Kleintieren sind in Schelklingen auch Kanin-Hop-Vorführungen zu sehen. Dabei springen extra dafür trainierte Kaninchen über kleine Hindernisse – das soll die Tiere fit und beweglich halten. Außerdem bewirten die Schelklinger Züchter die Gäste der Kreis-Kleintierschau. ben