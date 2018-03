Oberstadion Biogasanlage: Klares Nein zu Sondergebiet

Den Stehenbach bei Mundeldingen will die Gemeinde aufwerten; ein Konzept zur Renaturierung und zum Hochwasserschutz ist in Auftrag gegeben worden. © Foto: Andreas Hacker

Oberstadion / Andreas Hacker

Für den Gemeinderat Oberstadion überwiegen bei der Bewertung der Biogasanlage die Sorgen der Anwohner in Rettighofen und die Furcht vor einer Flächenkonkurrenz in der Landwirtschaft.

Am Ende war die Ablehnung eindeutig: Der Gemeinderat in Oberstadion hat mit klarer Mehrheit den Antrag abgelehnt, für den Bereich der bestehenden Biogasanlage in Rettighofen ein Sondergebiet auszuweisen. In geheimer Abstimmung gab es elfmal Nein und nur ein Ja.

Die Biogasanlage Rettighofen beschäftigt Verwaltung und Gemeinderat schon seit Jahren. Im November 2016 hatte das Gremium nach vielen inhaltlichen Bedenken dem lange strittigen Vorhaben zugestimmt, nachdem Fachleute des Landratsamts und des Regierungspräsidiums signalisiert hatten, dass die Fachbehörden die Erweiterung der Biogasanlage auch dann genehmigen werden, wenn der Gemeinderat seine Zustimmung verweigert. Die Räte stießen sich vor allem an der großen Kuppel des Gasbehälters. Mit einer Höhe von rund 16 Metern sei dieser ein erheblicher Eingriff ins Landschaftsbild.

Die Genehmigung auf Grundlage eines privilegierten landwirtschaftlichen Betriebs setzt dem Betreiber allerdings Grenzen: Mehr als 2,3 Millionen Normkubikmeter Biogas pro Jahr dürfen nicht erzeugt werden. Mit dem Antrag auf Ausweisung eines Sondergebiets wollte der Betreiber die rechtlichen Voraussetzungen schaffen, mit Hilfe des Baurechts eine Verdoppelung auf bis zu 5 Millionen Normkubikmeter Biogas im Jahr möglich zu machen. Dazu hätte die Gemeinde eine Art spezielles Gewerbegebiet ausweisen müssen.

Das haben Gemeinderat und Bürgermeister Kevin Wiest nun am Montagabend eindeutig abgelehnt. Und weil Baurecht Sache der Gemeinde ist, kann diese Entscheidung auch nicht von den Fachbehörden korrigiert werden.

Dem klaren Nein vorausgegangen ist, wie Kevin Wiest in einer Präsentation zeigte, eine intensive Auseinandersetzung mit dem Thema über rund ein halbes Jahr. Am Ende galt es abzuwägen, sagte der Bürgermeister, zwischen Gemeinwohl und Einzelinteresse. So standen Argumenten für das Vorhaben wie mögliche höhere Gewerbesteuereinnahmen, die Bedeutung von Biogas für die Energiewende und eine Erweiterung der Fernwärme für Rettighofen und Unterstadion vor allem das einhellige Nein der Anwohner Rettighofens und die Sorgen der Landwirtschaft gegenüber. Zwar wäre die angestrebte Verdoppelung der Gasproduktion ohne weitere bauliche Veränderungen möglich gewesen, aber das hätte fast die Verdoppelung des Fahrverkehrs zu der Anlage in Rettighofen bedeutet.

Die dafür benötigte Biomasse sei nach Angaben des Regierungspräsidiums in der Region nicht vorhanden, erklärte Wiest: Auf 170 bis 200 Hektar schätzt das RP den Flächenbedarf. „Wir haben in einem Radius von zehn Kilometern um Oberstadion 12 Biogasanlagen“, informierte Wiest aus einer Erhebung des Landratsamts. „Das sind mit Blick auf die verfügbare Fläche zu viele.“ Deshalb käme es zu einer Konkurrenz mit Landwirten, die Lebensmittel erzeugten, und zu einem Biomasse-Transport über längere Distanzen. Das aber bringe mehr Fahrlärm und Feinstaub, schädige Straßen und Wege und führe zu einer sinkenden Lebensqualität.

Wiest hatte eine geheime Abstimmung vorbereitet und berief sich dabei auf einen Kommentar zur Gemeindeordnung des Landes, in dem für kleine Gemeinden in Ausnahmefällen der Verzicht auf die in der Regel offene Abstimmung befürwortet wird, wenn „diese für die Gemeinderäte zu Hemmungen und Konflikten, ja sogar zu Schwierigkeiten in Privat- und Geschäftsleben“ führen könnte. Für sich selbst nahm Wiest diesen Schutz aber nicht in Anspruch: Die Leute hätten ein Recht zu erfahren, wie ihr Bürgermeister abgestimmt habe, sagte er und erklärte, dass es für ihn ein etwa 60:40 gegen das Vorhaben gab, weshalb er mit Nein gestimmt habe.

Einstieg in Renaturierung

Auf den Weg gebracht hat der Rat den Auftrag für ein Konzept zur Renaturierung von Stehenbach und Mühlhauser Bach mit dem Ziel, dabei auch die Gefahr eines Hochwassers wie im Jahr 2006 am Ortseingang von Mundeldingen zu minimieren. Elena Kächele vom Ingenieurbüro Wald und Corbe hat die Grundzüge vorgestellt: die Betonstürze entfernen, die Bachsohle räumen und das Bachbett aufweiten.