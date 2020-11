Die Neuigkeit zum Bauplatz-Vergabeverfahren im Öpfinger Baugebiet Halde hat es in sich. „Das Verfahren ist gestoppt“, sagte Ivo Gönner am Dienstag im Gemeinderat. Wie auch in anderen Gemeinden werden Bauplätze in Öpfingen über die Plattform „Baupilot“ vergeben. Der frühere Ulmer OB, di...