Gemeinderat Altheim Kläranlage, Forst und Breitband

Altheim / jb

Die in die Jahre gekommene Kläranlage beschäftigt den Altheimer Gemeinderat schon seit einigen Jahren. Es gehe darum, die Anlage einer Generalsanierung zu unterziehen oder den Ort an eine andere Kläranlage anzuschließen, sagte Bürgermeister Robert Rewitz im Gemeinderat. Er kündigte an, in den kommenden Wochen mit Ehingens OB Alexander Baumann über Möglichkeiten zu sprechen.

Keine Zertifizierung

Anders als angenommen ist die Gemeinde Altheim mit ihrem Forstbetrieb nicht nach dem international gültigen Programm PEFC zertifiziert. „Wir haben rumgesucht wie die Gestörten, die finden das nicht mehr“, sagte Rewitz, der eigentlich davon ausgegangen war, dass Altheim einst gemeinsam mit Allmendingen als Verwaltungsgemeinschaft zertifiziert worden sei. Altheim holt diesen Schritt nun nach.

Breitband gemeinsam?

Beim Breitband-Ausbau könnte sich Altheim mit der Nachbargemeinde Allmendingen zusammentun, sagte Bürgermeister Robert Rewitz. Eventuell ließen sich anstehende Arbeiten gemeinsam ausschreiben. Altheim hatte im März einen Bewilligungsbescheid über 85 000 Euro Landesförderung erhalten, Allmendingen in der vergangenen Woche einen Bescheid über 734 000 Euro.

Haus wird höher

Der Gemeinderat hat einem Bauvorhaben im Gebiet „Beim Altheimer Schloss“ sein Einvernehmen erteilt, dessen Firsthöhe knapp einen Meter höher ausfällt als es der Bebauungsplan vorsieht. In diesem Gebiet gibt es bereits eine solche Überschreitung.

Beim Forst mit dabei

Altheim wird sich im Zuge der Neuordnung der Forstverwaltung an dem Vorgehen der anderen Gemeinden und Städte im Alb-Donau-Kreis orientieren. „Da auszuscheren macht keinen Sinn“, sagte Robert Rewitz, der die Möglichkeiten skizziert hatte: Im Gespräch sei ein Körperschaftliches Forstamt, an dem sich alle Kommunen des Kreises beteiligen, oder eine kommunale Anstalt öffentlichen Rechts.