Gesellschaft Kirchengemeinde sucht Helfer für das Seniorenteam

Öpfingen / Renate Emmenlauer

Mehr als ungewiss ist der Fortbestand der Seniorennachmittage der katholischen Kirchengemeinde Öpfingen. Denn am Donnerstag sind die meisten der bisherigen Helfer verabschiedet worden, Nachfolger sind bislang nicht in Sicht. Die Seniorennachmittage waren auch stets ein wertvoller bürgerschaftlicher Treff für ältere Mitbürger in Öpfingen.

Die Anfänge der Veranstaltung reichen mehr als 35 Jahre zurück. Seitdem sind Theresia Wirkner und Gisela Kring im Helferteam dabei. Waldtraud Scheck schafft seit rund 20 Jahren mit, ihr Mann Hermann, lange zweiter Vorsitzender des Kirchengemeinderats, hat das Seniorenteam fast 15 Jahre geleitet. Auch Zita Schiller und Amalie Bierer sind seit langen unentbehrlich in der Gruppe. Fast alle der erwähnten Personen hören nun auf – bis auf Amalie Bierer, die gerne in einem neuen Team weitermachen würde.

Der Abschied fällt schwer

Pfarrer Dr. Harald Talgner fiel die Aufgabe schwer, das Team zu verabschieden. Er verglich es mit einem japanischen Kirschbaum beim Oberdischinger Pfarrhaus. „Beim Kirschbaum fallen die Blütenblätter schon nach mehreren Wochen ab. Die prächtigen Blüten hier im Seniorenteam haben aber viele Jahre geblüht.“ Pfarrer Talgner lobte die Helfer mit Hermann Scheck als langjährigem Organisator dafür, dass sie für die Senioren stets ein buntes Programm auf die Beine gestellt und zudem immer einen schön gedeckten Tisch mit feinen Genüssen bereitet hatten. Für jeden hatte der Pfarrer persönliche Worte parat. „Ihr seid eine richtige Institution gewesen“, lobte er. Für die Frauen gab es Orchideen, für die Männer Wein und für alle einen Essensgutschein.

Es ist nun offen, ob der monatliche Treff von Oktober bis Mai stattfinden kann. Drei Termine im Herbst will man noch anbieten, die der Kirchengemeinderat selbst organisiert. Unter anderem die Krankensalbung mit anschließendem geselligem Zusammensein und die Adventsfeier mit dem Kindergarten.

Das soll’s aber möglichst nicht gewesen sein. „Wenn wir wieder ein Team haben, gibt es auch wieder monatliche Treffs“, sagte Talgner. Er hofft, bei der Suche erfolgreich zu sein. Zum Kaffee war bisher stets ein Programm für die Senioren geboten worden – unterhaltsam oder informativ wie Vorträge, etwa zu Gesundheit, Sicherheit, Hospiz oder anderen Themen für die Altersgruppe.

Früher gab’s einen Ausflug

Höhepunkt war jedes Jahr die Seniorenfasnet mit originellem Programm. Früher, insbesondere zu Zeiten, in denen Franz Hermann noch die Seniorennachmittage organisierte, hatte es sogar noch einen jährlichen Ausflug gegeben.